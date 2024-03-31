Türkiye 31 Mart'ta Mahalli İdareler Genel Seçimleri için sandık başında.





31 Mart yerel seçim sonuçlarını yenisafak.com'un '2024 Yerel Seçimi Sonuçları' sayfasından anlık olarak il il ve ilçe ilçe güncellenen veriler eşliğinde takip edebilirsiniz.









İşte dakika dakika yaşananlar;









11.53: Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok Ankara Kocatepe İlkokulu'nda oyunu kullandı.





Murat Kurum oyunu kullandı

11.30: Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum, oyunu kullanmak üzere İmece İlkokulu'na geldi. Murat Kurum oyunu kullandıktan sonra okul önünde açıklamalarda bulundu. Kurum, "Tüm vatandaşlarımıza oy kullanmaları için çağrıda bulunuyorum. 31 Martta güneş doğacak. İnşallah bugün erken bir bayramı da tüm İstanbullularla birlikte kutlayacağız. Önce il binamızda ardından da Saraçhane’de bu coşkuyu tüm İstanbullu hemşerilerimizle paylaşacağız" ifadelerini kullandı.





11.00: İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden, " 'Tercih ettiğiniz adaya oy attıktan sonra diğer partilerin üzerini çizin' şeklindeki paylaşımlar, oyların geçersiz sayılması için yürütülen manipülasyon çalışmalarıdır" açıklaması yapıldı.





10.55: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, oyunu Ankara'da kullandı. Göktaş, "Türkiye'nin kazanacağı bir seçim olacağına inanıyorum" diye konuştu.





10.50: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Demokrasimizin gücünü göstereceğimiz saatler başladı. Milletimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.





10.12: Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, yerel seçim için oyunu Ankara'da kullandı. Bakan Yumaklı, oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada katılımın yüksek olmasını beklediğini söyleyerek "Milletimiz iradesini sandığa yansıtacaktır" dedi.





08.00: Türkiye genelinde oy verme işlemi başladı.





07.25: İstanbul'da sandık görevlileri yemin ederek göreve başladılar.





07.00: Doğuda belirlenen 32 ilde oy verme işlemi başladı.









İlk sonuçlar burada





Oy verme işlemi doğuda belirlenen 32 ilde 07.00-16.00, kalan illerde ise 08.00-17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.





Oy verme işleminin tamamlanmasının ardından sayıma geçilecek ve YSK'nın yasağı kaldırmasının ardından ilk sonuçları gelmeye başlayacak.





34 siyasi parti yarışıyor





1 milyon 32 bin 610 gencin ilk kez oy vereceği seçimlere 34 siyasi parti katılıyor.

YSK, seçimde, kayıtlı seçmen sayısını, 61 milyon 441 bin 882 olarak belirledi. Seçmenlerden yüzde 50,59'u kadın, yüzde 49,41'i ise erkeklerden oluşuyor.

49 adayla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, en çok adayın yarıştığı belediye oldu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için ise 19'u siyasi parti, 5'i bağımsız olmak üzere 24 aday yarışıyor.





Partilerin oy pusulasındaki sıralaması ise şu şekilde;





"AK Parti 1, İYİ Parti 2, Sol Parti 3, Büyük Birlik Partisi 4, Memleket Partisi 5, Anavatan Partisi 6, Demokratik Sol Parti 7, Yeniden Refah Partisi 8, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) 9, Türkiye Komünist Partisi 10, Anadolu Birliği Partisi 11, Zafer Partisi 12, Halkın Kurtuluş Partisi 13, Türkiye Komünist Hareketi 14, Bağımsız Türkiye Partisi 15, Gelecek Partisi 16, Yeni Türkiye Partisi 17, CHP 18, Emek Partisi 19, HÜDA PAR 20, Hak ve Özgürlükler Partisi 21, Ocak Partisi 22, Adalet Birlik Partisi 23, Demokrat Parti 24, Güç Birliği Partisi 25, Millet Partisi 26, Milli Yol Partisi 27, Adalet Partisi 28, Aydınlık Demokrasi Partisi 29, MHP 30, Türkiye İşçi Partisi 31, Demokrasi ve Atılım Partisi 32, Saadet Partisi 33, Vatan Partisi 34."





Seçmen nerede oy kullanacağını nereden öğrenebilecek?





Seçmenler, nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağını, YSK'nin internet sitesinden, e-Devlet kapısından, YSK'nin Seçmen Sorgulama Mobil Uygulamasından veya 444 9 975 numaralı YSK Çağrı Merkezi'nden kontrol edebilecek. Seçmenin nerede oy kullanacağını gösteren seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu olmayacak.





Görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazla oy verme yerine girilebilecek mi?





Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasak ve cezasının bulunuyor. Bu tür cihazları oy verme işlemi bitene kadar sandık kuruluna bırakılması gerekiyor.





Yeni evlenenler kimliğini değiştirmeden oy kullanabilecek mi?





Kimliğini değiştirmeyenler evlenme cüzdanı ile oy kullanılabilecek.





Büyükşehir belediyesi sınırlarında yaşayan seçmen neler için oy kullanacak?





Her seçmen, kanunda sayılan istisnalar dışında, hangi sandık seçmen listesinde kayıtlı ise ancak o sandıkta oy kullanabilecek. Bir seçmen, hangi seçim çevresinin seçmeni ise ancak o seçim çevresinde yapılan seçimler için oy kullanabilecek.





Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van'daki seçmenler, "büyükşehir belediye başkanı", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy kullanacak.





Büyükşehir olmayan illerde ve köylerde neler için oy verilecek?





Büyükşehir olmayan illerde ise "il genel meclisi üyeliği", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ve "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy verilecek. Köylerde ise "il genel meclisi üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar meclisi" için oy atılacak.





Tüm pusulalar kaç zarfa koyulacak?





Büyükşehir belediye başkanlığına ilişkin oy pusulası "beyaz", il genel meclisi üyeliklerine ilişkin pusula "turuncu", belediye başkanlığına ilişkin oy pusulası "mavi", belediye meclisi üyeliğine ilişkin oy pusulası ise "sarı" renkli olacak. Seçmenler tüm oy pusulalarını tek zarfa koyacak.





Önce hangi oylar sayılacak?





Büyükşehirlerde, sırasıyla büyükşehir belediye başkanlığı, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve muhtarlık, diğer illerde, sırasıyla belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık, seçimlerine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılacak.





Oy verme işlemi hangi saatler arasında yapılacak?





YSK, seçimin mart ayında olması nedeniyle mevsim şartları ve güneşin batış saatini dikkate alarak, doğudaki 32 ilde oy verme saatini bir saat erkene aldı. Bu nedenle, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır, Kilis illerinde ve bu illerde bulunan ceza infaz kurumlarında oy vermenin başlangıç ve bitiş saatleri 07.00-16.00 olarak uygulanacak.





Bu illerin dışında kalan diğer illerde oy verme saatleri 08.00-17.00 olacak.





Yurt dışındaki seçmen oy kullanacak mı?





Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı her seçmen, milletvekili genel seçimi, Cumhurbaşkanı seçimi ve halkoylamasında, yurt dışı temsilciliklerde ve gümrük kapılarında kurulacak sandıklarda oy verme hakkına sahip. Yurt dışındaki seçmenler yerel seçimde oy kullanamıyor.











