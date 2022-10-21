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YEREL GÜNDEM

NATO Askeri Komitesi Üyeleri Türkiye’de

NATO üyesi ülkelerin üst düzey askeri temsilcilerinden oluşan NATO Askeri Komitesi ve beraberinde Uluslararası Askeri Yazmanlık personeli ile NATO Stratejik Komutanlıklarından oluşan heyet, 20-21 Ekim 2022 tarihleri arasında Türkiye’ye ziyaret gerçekleştiriyor.

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Haber Merkezi İHA
NATO Askeri Komitesi Üyeleri Türkiye’de
Askeri komite Türkiye'de

Önceden planlı rutin ziyaret çerçevesinde, heyete ittifakın doğu kanadında huzur ve güvenin idamesi için Türkiye’nin aldığı inisiyatif ve sorumluluklar, Ukrayna’ya sağlanan destek, düzensiz göç, terörizm, insan ve uyuşturucu kaçakçılığı gibi tehditlere yönelik Türkiye tarafından gösterilen gayretler ve son olarak Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından NATO harekat ve faaliyetlerine sağlanan azami katılım ile ittifakın caydırıcılık ve savunmasına verilen destekler konusunda bilgiler verilmiştir. İzmir’de konuşlu NATO Müttefik Kara Komutanlığı (LANDCOM) ile başlayan ziyaret programı, ikinci ve son gün olan 21 Ekim tarihinde İstanbul’da devam ediyor. Heyet İstanbul’da bulunan Çok Uluslu Müşterek Harp Merkezi Komutanlığı (ÇMHM), NATO Hızlı Konuşlandırılabilir Kolordusu Türkiye Karargahı (NRDC-T) ve NATO Deniz Güvenliği Mükemmeliyet Merkezi’ne (MARSEC-COE) ziyaret gerçekleştirecek.

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