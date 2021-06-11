Gündem NATO Zirvesi öncesi Türkiyeden üst düzey bir heyet Libyaya gidecek
ANKARA

NATO Zirvesi öncesi Türkiye'den üst düzey bir heyet Libya'ya gidecek

NATO Zirvesi öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Türkiye'den üst düzey bir heyet, Libya'yı ziyaret edecek.

Haber Merkezi AA
NATO Zirvesi öncesi Türkiyeden üst düzey bir heyet Libyaya gidecek
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu başkanlığındaki heyette, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın yer alacak.

Ziyaret günübirlik gerçekleşecek

Günübirlik ziyarette, Türkiye heyeti Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ve Libyalı mevkidaşlarıyla görüşmeler gerçekleştirecek.

Heyetin, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi ile de görüşmesi bekleniyor.

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