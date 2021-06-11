NATO Zirvesi öncesi Türkiye'den üst düzey bir heyet Libya'ya gidecek NATO Zirvesi öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Türkiye'den üst düzey bir heyet, Libya'yı ziyaret edecek.

Haber Merkezi 11 Haziran 2021, 19:59 Son Güncelleme: 11 Haziran 2021, 20:12 AA