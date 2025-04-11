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Nazilli'de tehlike oluşturan 10 metruk bina yıkıldı

Nazilli'de tehlike oluşturan 10 metruk bina yıkıldı

17:0411/04/2025, Cuma
IHA
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Metruk bina yıkım işlemleri Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi.
Metruk bina yıkım işlemleri Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi.

Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri; Dumlupınar, Pınarbaşı, Kurtuluş, Yeni ve Cumhuriyet Mahallelerinin ardından Zafer Mahallesi 1717 Sokak'ta metruk bina yıkım çalışması gerçekleştirdi.

Sabah erken saatlerde başlayan yıkım çalışmaları kapsamında bölgenin güvenliği sağlanarak çevrenin tozdan etkilenmemesi için tanker ile sulama yapıldı. Kent genelinde kötü görüntünün önüne geçmek, can ve mal güvenliğini sağlamak ve halk sağlığını korumak amacıyla yürütülen metruk bina yıkım çalışmalarının ilçe genelinde sürdürüleceğini ifade eden Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, "Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz 10 ay gibi bir sürede 10 metruk yıkımını gerçekleştirdi. Hedefimiz her ay 2 metruk yapının yıkımını yaparak şehrimizin genel görünümünü iyileştirmek. Bu doğrultuda ekiplerimiz gerekli saha çalışmalarını yapıyor. Emeği geçen tüm ekibime teşekkür ediyorum" dedi.





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