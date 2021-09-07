Gündem Nazlıakayı bizzat CHPliler yalanladı
ANKARA

Nazlıaka’yı bizzat CHP’liler yalanladı

CHP Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka’nın “Reis’i size yedirtmeyiz, deyip direksiyonu üzerimize sürdüler” iddiasını CHP Çanakkale Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Gülsüm Çisem Özer, polis ifadesinde yalanladı. Olayın faili olduğu ileri sürülen Vedat Aygören de, “40 yıllık CHP’liyim, böyle iftira görmedim” dedi.

Burak Doğan Yeni Şafak
​Nazlıaka’yı bizzat CHP’liler yalanladı
Aylin Nazlıaka

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka ve beraberindeki heyetin, “‘Reisi size yedirtmeyiz’ deyip direksiyonu üzerimize sürdüler” iddiasının yalan olduğu ortaya çıktı. Yeni Şafak’ın ulaştığı emniyet ifadelerine göre olayın şahidi olan CHP’li bir kadın, tartışma sırasında sadece şoförün şahsına küfredildiğini söyledi.

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  • Nazlıaka, Çanakkale ziyareti sırasında otobüsten inen CHP’lilerin üzerine Vedat Aygören isimli şahıs tarafından “Reisi size yedirtmeyiz” denilerek araç sürüldüğünü iddia etmişti. CHP’li şoför Gökhan Gülyurt ise işi daha da ileri götürerek “Kemal Kılıçdaroğlu ve Mustafa Kemal Atatürk’e de hakaret edildiğini” öne sürmüştü. CHP’ye müzahir basında geniş yer bulan iddianın asılsız olduğunu bizzat CHP’liler yalanladı. Yeni Şafak’ın ulaştığı ifadelere göre söz konusu olayda şikayetçi olan bir diğer isim CHP Çanakkale İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Gülsüm Çisem Özer’in emniyete verdiği ifadede, sadece CHP’li Gülyurt’un şahsına küfür edildiğini, başka bir küfür duymadığını ifade etti.

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BAŞKA KÜFÜR DUYMADIM

Özer şunları kaydetti: “Otelin önündeki cebe otobüs yanaştı, bizde hemen onun arkasına aracımızı çektik ve dörtlülerimizi yaktık. Genel Başkan otobüsten inip otele girdi. Biz aracımıza dönerken, açık havada sigara içmeye karar verdik, sigaralarımızı yaktık. Otobüsün önünden sesler duydum. 52 FS 524 plakalı aracın otobüs ile burun buruna durmuş olduğunu ve Gökhan Gülyurt’a küfürler ettiğini duydum. Yukarıda anlattığım gibi ben bu şahsın Gökhan Gülyurt’un şahsına küfür ettiğini duydum, başkaca küfürlerini duymadım.”

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40 YILLIK CHP’LİYİM

  • “Reisi size yedirtmeyiz” diyerek arabayı CHP’lilerin üzerine sürdüğü ileri sürülen Vedat Aygören ise tüm iddiaları yalanladı. Aygören ifadesinde, kimseye hakarette bulunmadığını, kimsenin üzerine bahse konu ifadelerini kullanarak araç sürmediğini ifade etti. Vedat Aygören sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada da kendisinin de CHP’li olduğunu, hiçbir olaya karışmadığını ifade etti. Aygören “Yaşananlara inanamıyorum. Bu şehrin Belediye Başkanı beni çok iyi bilir, bana iş verir. 40 yıllık CHP’liyim. Ben böyle iftira görmedim” dedi.
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