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BURSA

‘Ne bakıyorsun’ deyip dehşet saçtı: 1’i ağır 2 yaralı

Bursa’da yoldan geçerken ’ne bakıyorsun’ tartışması silahlı kavgaya dönüştü. 1’i ağır 2 kişi yaralanırken polis ekipleri kaçan 2 şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı.

Haber Merkezi İHA
Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.
Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Yaşanan olay, merkez Osmangazi ilçesi İntizam Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece 03.00 sıralarında Ahmet K., Ahmet Nuri H., eve giderken başka bir grup ile karşılaştı. 12. Çiçek Sokak üzerinde karşılaşan Yunus E. ve Tayfun Ü. iddiaya göre Ahmet K. ile Ahmet Nuri H.’ye ‘ne bakıyorsun’ diye seslendi.

İHA
Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.
  • Ardından iki grup arasında sözlü tartışma başladı. Tartışmanın büyümesiyle Yunus E. ve Tayfun Ü. yanlarında taşıdığı pompalı tüfek ve bıçakla saldırdı. Silah seslerini duyan vatandaşlar olay yerine sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri geniş güvenlik alırken sağlık ekipleri ise yaralılara müdahalede bulundu. Ardından da yaralı Ahmet K. ve Ahmet Nuri H., Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İHA
Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Ahmet Nuri H’nin durumu ciddiyetini korurken Ahmet K.’nın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kaçan 2 zanlıyı bulmak için çalışma başlattı.

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