Ne olur ineğimi bulun: Bir anda ortadan kayboldu, bulunsun diye afiş bastırdı Sakaryalı bir çiftçi sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı cumartesi akşamı kaybolan ineği için bastırdığı afişleri tüm ilçeye dağıttı.

Haber Merkezi 05 Mayıs 2020, 21:37 Son Güncelleme: 05 Mayıs 2020, 21:42 DHA