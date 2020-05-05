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Gündem Ne olur ineğimi bulun Bir anda ortadan kayboldu, bulunsun diye afiş bastırdı
SAKARYA

Ne olur ineğimi bulun: Bir anda ortadan kayboldu, bulunsun diye afiş bastırdı

Sakaryalı bir çiftçi sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı cumartesi akşamı kaybolan ineği için bastırdığı afişleri tüm ilçeye dağıttı.

Haber Merkezi DHA
Ertuğrul Alemdar, her yerde kayıp ineğini arıyor.
Ertuğrul Alemdar, her yerde kayıp ineğini arıyor.

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde yaşayan 38 yaşındaki Ertuğrul Alemdar,3 gün önce sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu cumartesi akşamı evlerinin önünden kaybolan simental cinsi 6 aylık düvesi için bastırdığı el afişlerini arkadaşlarının yardımıyla ilçenin birçok noktasında dağıttı.

Çiftçi Ertuğrul Alemdar, her yerde ineğini arıyor.
  • Sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı video ile ineğini görenlerden yardım isteyen Alemdar, ineğinin çalınmış olması ihtimaline karşı olarak durumu jandarmaya da bildirdi.

"Görenler lütfen bildirsin"


Ertuğrul Alemdar, “Bastırdığımız broşürleri arkadaşlarımın yardımıyla dağıttık. En son Kirazlı yolu üzerinde görülmüş. Görenlerin, duyanların insaniyet namına bana haber vermesini istiyorum. Kimsenin malı kimseye yaramaz” dedi.

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