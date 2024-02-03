Ne ülke ne şehirler umurlarında

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Artık ülkeyi yeniden aynı yere döndürmenin kimseye, özellikle de şehirlerimize bir faydası yok. Biz Türkiye Yüzyılı peşinde koşarken, kendi yıldızlarını parlatmaktan başka gayesi olmayanlara milletimizin gereken cevabı vereceğine yürekten inanıyoruz” dedi. Erdoğan, Tofaş Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Bursa İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, “İşte CHP'nin halini görüyorsunuz, herkes bir köşe başına yapışmanın derdinde. Ne ülkenin hali ne şehirlerimizin durumu umurlarında değil. Daha düne kadar ittifak içinde oldukları partileri bile gözleri görmüyor, çiğneyip geçiyorlar. Kendi arkadaşlarına ve müttefiklerine bu derece hoyratça davrananların şehirlerimize ve oralarda yaşayanlara şefkat göstermesi mümkün mü?" ifadelerini kullandı.

SİYASET HAYIRDA YARIŞ VESİLESİDİR

Türkiye'nin ve şehirlerinin önüne koyacakları hiçbir vizyonları, programları, projeleri olmayanların sırf AK Parti'ye ve Cumhur İttifakı'na kaybettirmek için gösterdikleri çabayı üzüntüyle izlediğini ifade eden Erdoğan, şunları söyledi: "Halbuki bizim için siyaset hayırda yarış vesilesidir. Biz rakiplerimizle eser, hizmet ve icraat konusunda yarışmak istiyoruz. Açık konuşmak gerekirse konu eser ve hizmet olduğunda üstümüze kimseyi tanımayız. AK Parti belediyeciliği, AK Parti eser ve hizmet siyaseti rüştünü ispat etmiş bir müktesebata sahiptir. Her kim bu hususta bizden daha iyisini yapabileceğini iddia ediyorsa 'hodri meydan' buyursun çıksın ortaya. Ama şehri için hiçbir hayali, şehrinin insanlarına verecek hiçbir hizmeti olmayanların sırf 'komşunun iki gözü çıksın' mantığıyla, sırf nefislerini okşamak için yaptıkları cinlikleri de asla tasvip etmiyoruz."

BURSA’YI MODERN BİR ŞEHRE DÖNÜŞTÜRDÜK

Erdoğan, uzunca bir süre ihmal edilmişliğin sancılarıyla kıvranan Bursa'yı, geleceğine güvenle bakan modern bir şehir haline dönüştürdüklerini söyledi. Halen bazı eksiklerin bulunduğunu belirten Bugüne kadar Bursa'ya kazandırılan eser ve hizmetleri bundan sonra yapılacaklarının bir girizgahı olarak kabul ettiklerini dile getiren Erdoğan, seçim tarihine yakın Bursa'ya tekrar geldiğinde söz konusu çalışmaları ayrıntılı şekilde paylaşacağını belirtti.

BURSA'NIN 17 ILÇE ADAYI BELLI OLDU

Konuşmasının ardından Erdoğan, seçimlerde AK Parti'yi ve Cumhur İttikafı'nı temsil edecek Bursa ilçe belediye başkan adaylarının tanıtımını yaptı. Bursa ilçe adayları şu şekilde: Büyükorhan-Kamil Turhan, Gemlik-Refik Yılmaz, Gürsu-Mustafa Işık, Harmancık-Yılmaz Ataş, İnegöl-Alper Taban, İznik-Kağan Mehmet Usta, Karacabey-Ali Özkan, Keles-Ali Doğru, Kestel-Ferhat Erol, Mudanya-Gökhan Dinçer, Mustafakemalpaşa-Ahmet Beygirci, Nilüfer-Celil Çolak, Orhaneli-Ali Osman Tayır, Orhangazi-Bekir Aydın, Osmangazi-Mustafa Dündar, Yenişehir-Davut Aydın ve Yıldırım-Oktay Yılmaz.

Verilmiş sadakamız varmış

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bursa'da sivil toplum kuruluşlarıyla buluşarak bir konuşma yaptı. Daha 8 ay öncesine kadar Türkiye'yi birlikte yönetmekten bahsedenler bugün sabah akşam kavga ettiğini kaydeden Erdoğan, “Cumhurbaşkanı adaylarını siyasetten zorla emekle ettiler. Bay Kemal'e cüzzamlı muamelesi yaptılar. Ardından paylaşım kavgasına başladılar. Ülkemizin siyaseti adına gerçekten üzüntü verici günlerden geçiyoruz” dedi.

ENİNDE SONUNDA ORTAYA ÇIKACAK

Turpun büyüğünün aslında hala heybede olduğunu söyleyen Erdoğan’ın konuşmasından satır başları şöyle: Tamamen siyaset mühendisliği ürünü bir proje olan 6'lı masanın organizatörleri eninde sonunda ortaya çıkacaktır. Türkiye ve Türk milletinin verilmiş sadakasının olduğunu gün geçtikçe daha net bir şekilde göreceğiz. Sanayicilerimizle diyaloğumuzu artıracağız, gençlerimizle daha sık bir araya geleceğiz. Aziz milletimize hizmetle geçen 40 yıllık siyasi hayatımızın değişmez prensibi budur.Sokağa, çarşıya, pazara tüm dikkatimizle kulak veriyoruz. Gençlerimizle daha sık bir araya geleceğiz. Hanım kardeşlerimizi daha çok dinleyeceğiz. 21 yılı iktidarda olmak üzere 40 yıllık siyasi hayatımızın en önemli prensibi budur: Biz milletimiz için varız, milletimizle varız. Milletimizin derdi ve tasası en öncelikli meselemizdir.

İsveç'e yükümlülük hatırlatması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İsveç'in NATO üyelik süreci, terörle mücadele, iki ülke ilişkileri ele alındı. Erdoğan, görüşmede İsveç'in, müttefiklik ruhuna uygun biçimde üçlü muhtıradan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getireceğine inandığını ifade etti.







