Gündem Ne yapacağını şaşırdı Oltasına balık yerine martı takıldı
MERSİN

Ne yapacağını şaşırdı: Oltasına balık yerine martı takıldı

Mersin’de sahilde balık tutan bir vatandaşın oltasına, martı takıldı. Balık için atılan oltaya takılan martı, vatandaş tarafından sahile çıkartılarak kurtarıldı.

Haber Merkezi İHA
Öte yandan, olay anı sahilde bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Öte yandan, olay anı sahilde bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesine bağlı Atatürk Parkı sahilinde balık tutan bir vatandaşın oltasına, birden martı takıldı. Önce ne yapacağını şaşıran vatandaş daha sonra martıyı yavaş yavaş sahile çekti. Kıyıya kadar martının yara almaması için uğraşan vatandaş, karaya çıkardığı martıyı takıldığı oltadan kurtarmaya çalıştı. Bir süre uğraştıktan sonra oltadan martıyı kurtaran vatandaş, daha sonra havaya atarak, onu özgürlüğüne kavuşturdu.
Öte yandan, olay anı sahilde bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Oltasına balık yerine martı takıldı
FOTOĞRAF 7
Title
Edinilen bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesine bağlı Atatürk Parkı sahilinde balık tutan bir vatandaşın oltasına, birden martı takıldı.
Title
Önce ne yapacağını şaşıran vatandaş daha sonra martıyı yavaş yavaş sahile çekti.
Title
Kıyıya kadar martının yara almaması için uğraşan vatandaş, karaya çıkardığı martıyı takıldığı oltadan kurtarmaya çalıştı.
Title
Bir süre uğraştıktan sonra oltadan martıyı kurtaran vatandaş, daha sonra havaya atarak, onu özgürlüğüne kavuşturdu.
Title
Öte yandan, olay anı sahilde bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Title
Title
Oltasına balık yerine martı takıldı
Mersin'de sahilde balık tutan bir vatandaşın oltasına, martı takıldı. Balık için atılan oltaya takılan martı, vatandaş tarafından sahile çıkartılarak kurtarıldı.


Abone Ol Google News
23 Ocakta denize iniyor

23 Ocak'ta denize iniyor

Mavi Vatan'ın bekçisi Türkiye'ye güç katacak.
Bir ülkeye sadece 25 doz

Bir ülkeye sadece 25 doz

​Dünya Sağlık Örgütü'nden 'aşı tedarikinde eşitsizlik' tepkisi.
Sağlık çalışanlarına getirilen izin kısıtlaması kaldırıldı

Balıkta<br>bu hilelere dikkat

Balıkta
bu hilelere dikkat

​Ağır ve parlak durması için akılalmaz yöntemler...

Türkiye'nin vitrinini işliyoruz

Türkiye'nin vitrinini işliyoruz

​Bizde pes etme kavramı yok, inandığım şeyi başarmak için sonuna kadar giderim

İlk teslimat için geri sayım başladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.