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Necip Hablemitoğlu suikastında önemli gelişme: Mahkeme 40 gün ek gözaltı süresi verdi

Bulgaristan'da yakalanan Necip Hablemitoğlu suikastı zanlılarından Levent Göktaş'ın iade talepnamesinin Dışişleri Bakanlığına gönderildiği açıklandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Necip Hablemitoğlu suikastında önemli gelişme: Mahkeme 40 gün ek gözaltı süresi verdi
Arşiv.

Bulgaristan’ın Haskovo kentinde mahkemeye çıkarılan emekli albay Mustafa Levent Göktaş’a 40 gün ek gözaltı süresi verildi. Duruşmada ek gözetim süresinin şüphelinin yabancı olması, sabit ikametinin bulunmayışı ve kaçma şüphesi nedeniyle verildiği belirtildi. Kararda şüphelinin Türkiye’ye iadesi konusunda bir engel bulunmadığını ancak bu konudaki prosedürün daha sonra işletileceği kaydedildi. Göktaş, mahkemenin gözetim süresini 40 gün uzatmasıyla ilgili kararına Plovdiv’deki istinaf mahkemesine 3 gün içinde itirazda bulunabilecek.

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