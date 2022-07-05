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POLİTİKA

Necmettin Batırel'den dolar yatırımcılarına: Turşusunu kuracağınız günler çok yakın

Türkiye gazetesi yazarı Necmettin Batırel, Türkiye ekonomisine dair yeni değerlendirmelerde bulundu. Batırel, "Bu çok büyük rakam. Ya bu sanal işlemler tamamen yasaklanmalı, ya da kanuni düzenleme yapılarak kontrol altına alınmalıdır. Kolay para hayaliyle servetlerini batıranlar kurtarılmalıdır" dedi.

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Haber Merkezi Diğer
Necmettin Batırelden dolar yatırımcılarına: Turşusunu kuracağınız günler çok yakın
Türkiye gazetesi yazarı Necmettin Batırel.

Türkiye gazetesi yazarı Necmettin Batırel, yurt içindeki kripto para hacminin 9 milyar dolar olduğunu belirterek, "Bu çok büyük rakam. Ya bu sanal işlemler tamamen yasaklanmalı, ya da kanuni düzenleme yapılarak kontrol altına alınmalıdır. Kolay para hayaliyle servetlerini batıranlar kurtarılmalıdır" diye yazdı.

  • "Türkiye'nin dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girdiğini yazmıştım. Hazmedemediler..." diyen Batırel, yazısını "ABD başta Avrupa ülkeleri tarihlerindeki en büyük ekonomik bunalımını yaşıyor... Ne enerjileri kaldı ne imalatları ne de güvenleri, kıvranıyorlar, varlıkları mum gibi eriyor, küçülüyorlar. Bizimle asla kıyaslanamazlar...

Bayım sana söylüyorum, o topladığın dolarların turşusunu kuracağın günler çok yakın!.." ifadeleriyle noktaladı.

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