Gündem Nedim Şener Lütfü Türkkan patlayan bir lağımdır
POLİTİKA

Nedim Şener: Lütfü Türkkan patlayan bir lağımdır

Gazeteci Nedim Şener, TVNET canlı yayınında şehit ağabeyine küfreden İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan ile ilgili konuştu. İYİ Parti'nin stratejisinin küfür ve hakaret olduğunu belirten Şener, "Lütfü Türkkan patlayan bir lağımdır sadece. İçerideki o kokuyu yaymıştır." ifadesini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Nedim Şener: Lütfü Türkkan patlayan bir lağımdır
Nedim Şener

TVNET Genel Müdür Yardımcısı Serhat İbrahimoğlu'nun sunduğu Net Bakış programının bu haftaki konukları; Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, AK Parti MKYK Üyesi Av. Mücahit Birinci, Gazeteci-Yazar Nedim Şener ve Avukat Bülent Kaya oldu.

Gündeme ilişkin son gelişmelerin konuşulduğu programda İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın Bingöl'de yanına gelen şehit ağabeyine ettiği sinkaflı küfür masaya yatırıldı.

İYİ Partide bir lağımın uzun zamandır biriktiğini, Lütfü Türkkan'ın sadece kapağını açtığını ve görünür hale geldiğini söyleyen Nedim Şener, iki yıl önce yaşadığı bir olayı anlattı.

Sosyal medyadan İYİ Parti Basın Sözcüsü ile yazışırken İP kısaltmasını kullandığını belirten Şener, "O gece bir anda bir kampanya yaptılar onların Bursa teşkilatında görevli birisi, yine CHP'nin içindeki troll ordusunu yönetenler. Ve Türkiye'de 'İP ne Nedim' diye sıralamaya soktular. Ben de soru olarak görüyorum. Meğer adamların derdi 'İP ne Nedim' demekmiş. Ve ben bunun üzerine yüzlerce dava açtım. Çoğu tazminata mahkum oldu." dedi.

​Nedim Şener: Lütfü Türkkan patlayan bir lağımdır
OYNAT 03:16
​Nedim Şener: Lütfü Türkkan patlayan bir lağımdır
Gazeteci Nedim Şener, TVNET canlı yayınında şehit ağabeyine küfreden İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan ile ilgili konuştu. İYİ Parti'nin stratejisinin küfür ve hakaret olduğunu belirten Şener, 'Lütfü Türkkan patlayan bir lağımdır sadece. İçerideki o kokuyu yaymıştır.' ifadesini kullandı.

İçlerinden birinin Denizli Milletvekili Yasin Öztürk olduğunu ifade eden Şener, "Bunu kim yaptı biliyor musunuz? İYİ Parti'nin tüm teşkilatı. Bütün il ilçe örgütlerinde bir kampanya halinde yaptılar.Siz zannediyorsunuz ki Lütfü Türkkan'ın ağzından kaçtı, insani hata falan. Bazıları öyle pazarlamaya çalışıyor. İstanbul beyefendisi falan... İstanbul beyefendisinden anladıkları bir kişinin şehidin bacısına küfrede bilen kişi ise onlar kendi kalitesini de ortaya koymuş oluyor." ifadesini kullandı.

"LÜTFÜ TÜRKKAN PATLAYAN BİR LAĞIMDIR"

Şener, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu partinin teşkilat yapısında inanılmaz bir küfür, hakaret ve troll ordusu vardır. Bu partinin insanlarla mücadele stratejisi bu. Dolayısıyla Lütfü Türkkan patlayan bir lağımdır sadece. İçerideki o kokuyu yaymıştır."

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