Gündem Nedim Şener Millet İttifakındaki gusül çatlağını değerlendirdi O zaman sizin de altılı masa görüşmelerinden sonra gusül abdesti almanız lazım
POLİTİKA

Nedim Şener Millet İttifakı'ndaki 'gusül' çatlağını değerlendirdi: O zaman sizin de altılı masa görüşmelerinden sonra gusül abdesti almanız lazım

Gazeteci Nedim Şener, TVNET canlı yayınında, İYİ Parti'li Yavuz Ağıralioğlu'nun CHP'yi hedef alan 'gusül abdesti' çıkışını değerlendirdi. "Utanma kalmayınca her şeyi söylüyorlar" diyen Şener, "O zaman böyle bir partiyle neden ittifak yapıyorsunuz? Eğer bir gusül abdesti almanız gerekiyorsa, altılı görüşmelerden sonra sizin de gusül abdesti almanız lazım." dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Nedim Şener Millet İttifakındaki gusül çatlağını değerlendirdi: O zaman sizin de altılı masa görüşmelerinden sonra gusül abdesti almanız lazım
Nedim Şener

CHP'ye yönelik sözleri sonrası Meral Akşener tarafından 'genel başkan yardımcılığı' görevinden alınan İYİ Parti'li Yavuz Ağıralioğlu, katıldığı yayında, bir kez daha ittifak ortaklarını hedef almış, "CHP'ye rüyasında oy verdiğini gören sağcı gusül abdesti alır." demişti.

İYİ Parti'li Yavuz Ağıralioğlu: CHP'ye rüyasında oy verdiğini gören sağcı gusül abdesti alır
GÜNDEM
İYİ Parti'li Yavuz Ağıralioğlu: CHP'ye rüyasında oy verdiğini gören sağcı gusül abdesti alır

"O ZAMAN SİZİN DE GUSÜL ABDESTİ ALMANIZ LAZIM"

Gazeteci Nedim Şener, TVNET canlı yayınında, İYİ Parti'li Yavuz Ağıralioğlu'nun CHP'yi hedef alan 'gusül abdesti' çıkışını değerlendirdi.

Millet İttifakı fertlerinin 50+1 sistemi nedeniyle zaman zaman kendilerini bile yalanladığını vurgulayan Şener, "Utanma kalmayınca her şeyi söylüyorlar. O zaman böyle bir partiyle neden ittifak yapıyorsunuz? Eğer bir gusül abdesti alman gerekiyorsa, altılı görüşmelerden sonra gusül abdesti almanız lazım." demişti.

Nedim Şener Millet İttifakı'ndaki 'gusül' çatlağını değerlendirdi: O zaman sizin de altılı masa görüşmelerinden sonra gusül abdesti almanız lazım
OYNAT 01:05
Nedim Şener Millet İttifakı'ndaki 'gusül' çatlağını değerlendirdi: O zaman sizin de altılı masa görüşmelerinden sonra gusül abdesti almanız lazım
Gazeteci Nedim Şener, TVNET canlı yayınında, İYİ Parti'li Yavuz Ağıralioğlu'nun CHP'yi hedef alan 'gusül abdesti' çıkışını değerlendirdi. 'Utanma kalmayınca her şeyi söylüyorlar' diyen Şener, 'O zaman böyle bir partiyle neden ittifak yapıyorsunuz? Eğer bir gusül abdesti alman gerekiyorsa, altılı görüşmelerden sonra gusül abdesti almanız lazım.' dedi.

"BÖYLE BİR PARTİYLE NEDEN İTTİFAK YAPIYORSUNUZ?"

Şener'in konuya ilişkin açıklamaları şöyle:

Ortada bir siyaset, ilke ve politika, öneriler ortaya atacak bir siyasi tutum yok. Onun yerine, yerel seçimlerde oluşmuş 50+1'e nasıl ulaşırız? Yerel seçimlerdeki ittifak modelini genel seçimlerde nasıl uygularız üzerine kurulu bir anlayış var. Partiler arasındaki ilkeler kayboluyor. Kimin ne dediği ne demediği, kendisini yalanlayan siyasi söylemler ortaya çıkıyor.

50+1 üzerinde üç adayın üzerinde duruluyor. Anket firmalarının üzerinde durduğu konu üç aday; Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Yavaş. İlginç isimler ortaya çıktıkça tartışmalar daha da büyüdü.

Kılıçdaroğlu'nun aday olmaması konusunda kendi çevrelerinde, gazeteciler arasında büyük bir lobi oluştu. Neden aday olmaması gerektiğini söylediler en son da inancıyla nereli olduğuyla uğraştılar. Genelde rakiplerinin bunu yapması, toplumsal desteği aşağıya çekmesi beklenir.

Yavuz Ağıralioğlu çok ilginç sözler sarf etti; 'CHP'ye oy verdiğini görse sağ seçmen, gusül abdesti alır' dedi. Bunun ne demek olduğunu toplumda herkes bilir. Böyle bir partiyle neden ittifak yapıyorsunuz? Eğer böyle bir gusül abdesti alman gerekiyorsa, altılı görüşmelerden sonra gusül abdesti almanız lazım. Utanma kalmayınca her şeyi söylüyorlar."

İYİ Parti'li Yavuz Ağıralioğlu: CHP'ye rüyasında oy verdiğini gören sağcı gusül abdesti alır
OYNAT 01:43
İYİ Parti'li Yavuz Ağıralioğlu: CHP'ye rüyasında oy verdiğini gören sağcı gusül abdesti alır
CHP'ye yönelik sözleri sonrası Meral Akşener tarafından 'genel başkan yardımcılığı' görevinden alınan İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu, katıldığı yayında, bir kez daha ittifak ortaklarını hedef aldı. Eleştirilerin hedefi haline geldiği, 'Biz olmasak CHP ne kadar oy alır Cumhur İttifakı'ndan' çıkışının, 'İYİ Parti' şekline yanıt veren Ağıralioğlu, 'CHP'ye rüyasında oy verdiğini gören sağcı gusül abdesti alır' dedi.

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