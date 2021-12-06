TVNET ekranlarında yayınlanan Net Bakış programında gündeme ilişkin son gelişmeler masaya yatırıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TBMM'deki bütçe görüşmeleri sırasında yaptığı ahlak dışı hareketin konuşulduğu programda gazeteci Nedim Şener, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"BUNUN GETİRİSİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYOR"

Kılıçdaroğlu'nun üslubunda bir değişim olduğunu belirten Şener, "Bunun ona bir getirisi sağladığını düşünüyor. Yani bunun siyaseten bir getiri sağladığını düşünüyor. Çünkü bu sarkastik dil ya da bu alaycılık karşıdakini küçümseme sosyal medya üzerinden bir nesilde yeni nesilde inanılmaz yer bulmuş durumda. Yani bunu linçlere de konu oluyor alet ediliyor. Dolayısıyla buradan bir yürümek istiyor o belli." dedi.

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"CHP SEÇMENLERİ BU HAREKETİ MİTİNGLERDE YAPACAK"

Bu hareketi ileride seçmenlerin mitinglerde yapacağını dile getiren Şener, "Çünkü bu tür bir öğeyi yeni kuşaklar çok hızlı üretip çok hızlı tüketiyorlar sonra siyasetçi onlardaki heyecanı artırmak için biraz daha yükseltmek zorunda kalıyor." diye konuştu.

OYNAT 04:10 ​Nedim Şener'den Kılıçdaroğlu'nun ahlak dışı hareketine tepki: Bunu kendi saygınlığına yapıyor Gazeteci Nedim Şener, TVNET canlı yayınında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TBMM kürsüsündeki ahlak dışı hareketini değerlendirdi. Kılıçdaroğlu'nun üslubunun son dönemde değiştiğine dikkat çeken Şener, 'Üslubunuz da bir süre sonra diliniz olur ve bu gitgide katmerlenir.' dedi. Şener, el hareketi ile ilgili 'Bir kere bunu kendi saygınlığına yapıyor.' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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"O HAREKETİ KENDİ SAYGINLIĞINA YAPIYOR"

O hareketin Meclis'e mi yoksa hükümete karşı mı yapıldığının CHP tarafından izah edilmesi gerektiğini ifade eden Şener, "Çünkü siyasetteki dili bu oldu dili bu olanın üslubu da bu olur. Üslubunuz da bir süre sonra diliniz olur ve bu gitgide katmerlenir. Ve oraya doğru gidiyorlar zaten. Valla bir kere bunu kendi saygınlığına yapıyor." değerlendirmesinde bulundu.

GÜNDEM Meclis'teki ahlak dışı harekete CHP arka çıktı: Elini elinin sırtına vurdu bu yük bindirmek anlamındaki vücut dilidir