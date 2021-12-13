TVNET ekranlarında yayınlanan Net Bakış programında gündemdeki son gelişmeler masaya yatırıldı.

HDP'nin İstanbul'daki kongresinde terör örgütü PKK'nın marşlarının okunması ve İBB kadrosunda bulunan terör örgütü iltisaklı kişiler hakkında konuşan gazeteci Nedim Şener çok sert ifadeler kullandı.

"HDP'YE VERİLEN OY ASKERİMİZE SIKILAN KURŞUNDUR"

HDP'lilerin bir terör sempatizanının yapacağı ne varsa onu yaptığını söyleyen Şener, "Kitlesi de onlarla beraber. Kongredeki bütün kitle PKK'nın sözde marşını söylüyorlarsa benim askerime sıkılan kurşundur. Onların verdiği oy benim askerime sıkılan kurşundur. Bu artık nezaketle, siyasetle açıklanmaz. Memleket gidiyor." dedi.

OYNAT 01:47 Nedim Şener'den PKK'lıların İBB'de kadrolaşmasına tepki: Akıllarını başlarına alsınlar iş çok tehlikeli noktaya geliyor TVNET canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan gazeteci Nedim Şener HDP'ye verilen her oyun askere sıkılan bir kurşun olduğunu söyledi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) kadrolaşan PKK'lılar ilgili de konuşan Şener, 'Bu doğrudan ihanete giriyor artık. Nasıl kamufle etmeye kalkarlarsa kalksınlar başaramazlar. Lütfen akıllarını başlarına alsınlar iş çok tehlikeli noktaya geliyor.' dedi. BiP'te paylaş

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"LÜTFEN AKILLARINI BAŞLARINA ALSINLAR"

"Terör örgütünün sempatizanları dibimizde belediye binalarında görev yapıyor artık. İş kopmuş. Siyaset yapacağız, HDP'lilerin oylarını alacağız diye verilmedik taviz bırakılmadı." ifadesini kullanan Şener, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şehit polisin eyleminden sorumlu olan kişi belediyenin personel bürosunda çalışıyor. Bunlar kabul edilebilir şeyler mi? Bu siyasetle falan açıklanmaz. Bu gaflet de değil, bilgisizlikten kaynaklı bir şey de değil. Bu doğrudan ihanete giriyor artık. Nasıl kamufle etmeye kalkarlarsa kalksınlar başaramazlar. Lütfen akıllarını başlarına alsınlar iş çok tehlikeli noktaya geliyor.

Belediye başkanı çıkıp 'Niye tutulamadılar' diyor. Kılıçdaroğlu bunu niye yapıyor? Kaftancıoğlu bu işin neresinde? İmamoğlu neyi amaçlıyor?"

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GÜNDEM Dağ kadrosundan İBB kadrosuna: İşte işe alınan PKK'lılar