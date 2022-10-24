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VAN

Nefes borusuna yiyecek kaçan müşteriyi iş yeri sahibi kurtardı

Van’da bir lokantada yemek yerken nefes borusuna yiyecek kaçan müşteriyi, işletme sahibi heimlich manevrasıyla kurtarırken, o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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Haber Merkezi İHA
Nefes borusuna yiyecek kaçan müşteriyi iş yeri sahibi kurtardı
İş yeri sahibi nefes borusuna yemek kaçan müşteriyi kurtardı.

Olay, 21 Ekim 2022 tarihinde kentteki bir lokantada meydana geldi. Bir lokantada yemek yediği sırada nefes borusuna yiyecek kaçan bir müşteriyi yanındaki arkadaşları fark etti. Nefes almakta zorlanan ve aniden ayağa kalkıp boğazına sarılan müşterinin arkadaşları şaşkınlıktan müdahale edemedi. O sırada durumu gören ve koşarak gelen işletme sahibi Nurettin Acar, heimlich manevrası yaparak müşterisinin hayatını kurtardı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken, heimlich manevrasıyla kurtarılan müşteri ise rahat bir nefes aldı. Müşteri, hayatını kurtaran işletme sahibine sarılarak teşekkür etti.

“Sürekli tebrik mesajları alıyorum”

İşletme sahibi Nurettin Acar, soluk borusuna yemek kaçan bir müşterinin nefes almakta güçlük çektiğini fark ettiğini söyledi.

Bu sırada müşteriye heimlich manevrasıyla müdahale ettiğini ifade eden işletme sahibi Acar, “Müdahaleyle nefes borusuna kaçan yiyeceğin çıkarılmasını sağladım. Bu duyguyu anlatmak gerçekten çok zor. Müdahale ettiğiniz kişi sizin vesilenizle hayata tutunmuşsa ne mutlu size. Ben bunun sevincini anlatamam. Bu olay sonrasında yaşananları gören ve duyanlardan sürekli tebrik mesajları alıyorum” dedi.

Özellikle yemek sektörü çalışanlarının ilk yardım eğitimini alması gerektiğini dile getiren Acar, iş yerinde daha öncede bir çocuğun nefes borusuna yemek kaçtığını ve ilk yardım yöntemiyle yine müdahale edip kurtardığını kaydetti.

Sandalye yardımıyla Heimlich Manevrası nasıl yapılır?
HAYAT
Sandalye yardımıyla Heimlich Manevrası nasıl yapılır?

Nefes borusuna yemek kaçtı: 'Heimlich manevrası' bilen işletmeci kurtardı
FOTOĞRAF 5
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Olay, 30 Nisan günü saat 12.00 sıralarında Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi'nde meydana geldi. Siyaset bilimci Mehmet Gazioğlu, gittiği restoranın önündeki masada yemek yerken, nefes borusuna yemek kaçtı. Can havliyle restorana giren Gazioğlu, işletme sahibi Mehmet Mustafa Mirdesli'den yardım istedi. Daha önce ilk yardım eğitimi alan Mirdesli, nefessiz kalan Gazioğlu'na Heimlich manevrası uyguladı. İşletmecinin bu hamlesiyle Gazioğlu, nefes borusuna kaçan yemekten kurtuldu. Yaşanan o anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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'İKİNCİ DOĞUM GÜNÜM OLDU'
Yaşadığı olayın herkesin başına gelebileceğini belirten Gazioğlu, toplumun ilk yardım konusunda bilinçlenmesi gerektiğini kaydetti. 30 Nisan'ı ikinci doğum günü olarak gördüğünü kaydeden Gazioğlu, “Nefessiz kaldığımda ölümle burun buruna geldiğimi hissettim. İşletmecinin ilk yardım bilgisi beni hayata tutundurdu. Çocukluk yıllarımda ilk yardım eğitimi almıştım. Sonradan bu bilgiler unutuluyor. İşin ciddiyeti böyle bir olay yaşanınca anlaşılıyor. Bundan sonraki yaşamımda ilk yardım konusunda bilinçlendirici çalışmalar yapacağım” dedi.
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'DAHA ÖNCE DE HAYAT KURTARDIM'
Mehmet Mustafa Mirdesli ise önceki yıllarda turizm sektöründe çalışırken ilk yardım eğitimi aldığını, bundan dolayı Heimlich manevrasını bildiğini belirtti. Olay anında paniklemeden hareket ettiğini anlatan Mirdesli, “Daha önce de bu şekilde iki çocuğun hayatını kurtarmıştım. Onlar çocuk olduğu için biraz daha telaş yapmıştım. Gazioğlu, sık sık işletmemize gelip yemek yiyen sevdiğimiz bir dostumuz. Olayın ardından beni defalarca aradı ve hediyeler verdi. Mutluyum çünkü hayat kurtarmak güzel bir şey” diye konuştu.
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Nefes borusuna yemek kaçtı: 'Heimlich manevrası' bilen işletmeci kurtardı
Adana'da nefes borusuna yemek kaçıp nefessiz kalan siyaset bilimci Mehmet Gazioğlu'nu (26), daha önce ilk yardım eğitimi alan restoranın işletmecisi Mehmet Mustafa Mirdesli (38) tarafından 'Heimlich manevrası' ile kurtarıldı. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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