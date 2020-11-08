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KONYA

Nefes kesen tatbikat: 'Milli Anadolu Ankası-2020 Tatbikatı' başarıyla tamamlandı

Konya 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığında milli unsurların katılımıyla icra edilen "Milli Anadolu Ankası-2020 Tatbikatı" başarıyla tamamlandı. Tatbikata Hava Kuvvetleri Komutanlığından iki F-16, iki Cougar, bir arama/kurtarma uçağı, bir havadan ihbar kontrol uçağı, bir İHA ve iki arama/kurtarma timi ile Kara Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri ve Jandarmadan unsurlar katıldı.

Haber Merkezi AA
Milli Savunma Bakanlığı, tatbikatın başarıyla tamamlandığını duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı, tatbikatın başarıyla tamamlandığını duyurdu.

Konya 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığında milli unsurların katılımıyla icra edilen "Milli Anadolu Ankası-2020 Tatbikatı" başarıyla tamamlandı.

Konya'da 26 Ekim-6 Kasım arasında icra edilen tatbikata, Hava Kuvvetleri Komutanlığından iki F-16, iki Cougar, bir arama/kurtarma uçağı, bir havadan ihbar kontrol uçağı, bir İHA ve iki arama/kurtarma timi ile Kara Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri ve Jandarmadan unsurlar katıldı.

Milli Anadolu Ankası-2020 Tatbikatı başarıyla tamamlandı
FOTOĞRAF 10
Title
Konya 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığında milli unsurların katılımıyla icra edilen Milli Anadolu Ankası-2020 Tatbikatı başarıyla tamamlandı.
Title
Konya'da 26 Ekim-6 Kasım arasında icra edilen tatbikata, Hava Kuvvetleri Komutanlığından iki F-16, iki Cougar, bir aramakurtarma uçağı, bir havadan ihbar kontrol uçağı, bir İHA ve iki aramakurtarma timi ile Kara Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri ve Jandarmadan unsurlar katıldı.
Title
Tatbikatla, personel kurtarma görevleri kapsamında komuta kontrol sürecini denemek ve geliştirmek, unsurların eğitim seviyelerini artırmak, hayatta kalma, kaçma kurtulma usullerini geliştirmek, pilotların eğitim seviyelerini artırmak, müşterek veya birleşik harekat kapsamında yakın hava desteği, dinamik hedefleme, zamana duyarlı hedefleme gibi görevleri personel kurtarma görev senaryolarına dahil ederek icra etmek ve katılımcılar arasındaki ortak çalışabilirliği artırarak göreve hazırlık seviyesini en üst düzeyde tutmak hedeflendi.
Title
MSB “Milli Anadolu Ankası-2020 Tatbikatı başarıyla tamamlandı”
Title
MSB “Milli Anadolu Ankası-2020 Tatbikatı başarıyla tamamlandı”
Title
MSB “Milli Anadolu Ankası-2020 Tatbikatı başarıyla tamamlandı”
Title
MSB “Milli Anadolu Ankası-2020 Tatbikatı başarıyla tamamlandı”
Title
MSB “Milli Anadolu Ankası-2020 Tatbikatı başarıyla tamamlandı”
Title
MSB “Milli Anadolu Ankası-2020 Tatbikatı başarıyla tamamlandı”
Title
MSB “Milli Anadolu Ankası-2020 Tatbikatı başarıyla tamamlandı”
Milli Anadolu Ankası-2020 Tatbikatı başarıyla tamamlandı
Konya 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığında milli unsurların katılımıyla icra edilen "Milli Anadolu Ankası-2020 Tatbikatı" başarıyla tamamlandı. Tatbikata Hava Kuvvetleri Komutanlığından iki F-16, iki Cougar, bir arama/kurtarma uçağı, bir havadan ihbar kontrol uçağı, bir İHA ve iki arama/kurtarma timi ile Kara Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri ve Jandarmadan unsurlar katıldı.


Tatbikatla, personel kurtarma görevleri kapsamında komuta kontrol sürecini denemek ve geliştirmek, unsurların eğitim seviyelerini artırmak, hayatta kalma, kaçma kurtulma usullerini geliştirmek, pilotların eğitim seviyelerini artırmak, müşterek veya birleşik harekat kapsamında yakın hava desteği, dinamik hedefleme, zamana duyarlı hedefleme gibi görevleri personel kurtarma görev senaryolarına dahil ederek icra etmek ve katılımcılar arasındaki ortak çalışabilirliği artırarak göreve hazırlık seviyesini en üst düzeyde tutmak hedeflendi.

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