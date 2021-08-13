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ANKARA

Nefret dilinin sonucu

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, olaylardan muhalefeti sorumlu tutarak, “Bazı siyasilerin sığınmacılara yönelik uzun süredir kullandığı nefret dilinin yol açabileceği tehlikelerin ne kadar büyük olduğu ortada” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Nefret dilinin sonucu ​
Ömer Çelik

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Altındağ’da yaşanan olaylara tepki gösterdi. Çelik, “Bu provokasyonların hedefi ülkemize ve insanımıza zarar vermektir. Suç bireyseldir. Suçlular adalet önünde hesap verecek ve hak ettikleri cezayı alacaklardır” dedi.

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  • Çelik, siyasette rekabetin gerekli olduğuna ancak ayrıştırıcı ve kutuplaştırıcı nefret dilinin asla muhalefet olarak değerlendirilemeyeceğine dikkati çekerek şunları kaydetti: “Bazı siyasilerin sığınmacılara yönelik uzun süredir kullandığı nefret dilinin yol açabileceği tehlikelerin ne kadar büyük olduğu ortadadır.”
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