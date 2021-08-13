Nefret dilinin sonucu ​

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Altındağ’da yaşanan olaylara tepki gösterdi. Çelik, “Bu provokasyonların hedefi ülkemize ve insanımıza zarar vermektir. Suç bireyseldir. Suçlular adalet önünde hesap verecek ve hak ettikleri cezayı alacaklardır” dedi.
- Çelik, siyasette rekabetin gerekli olduğuna ancak ayrıştırıcı ve kutuplaştırıcı nefret dilinin asla muhalefet olarak değerlendirilemeyeceğine dikkati çekerek şunları kaydetti: “Bazı siyasilerin sığınmacılara yönelik uzun süredir kullandığı nefret dilinin yol açabileceği tehlikelerin ne kadar büyük olduğu ortadadır.”