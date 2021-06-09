​Nefret tohumları ekiyor

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Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bulu'dan CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun kendisini hedef alan açıklamalarına yanıt

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu, bugün yaptığı açıklamayla kendisini hedef alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi. Bulu, Kılıçdaroğlu'nun "Sen o üniversiteye bırak rektör olmayı o üniversitede ders verecek kapasiteye sahip değilsin." sözlerine, "2002 - 2010 yılları arasında Boğaziçi İşletme Bölümü’nde sekiz sene boyunca fiilen ders verdiğimi herhalde bilmiyorsunuz." ifadeleriyle yanıt verdi. Bulu sözlerinin devamında, "Açıklamalarınızı asılsız haberler yerine sorumluluk taşıyan her siyasetçi gibi güvenilir bilgi kaynaklarına danışarak yapmanızın her bakımdan daha sağlıklı olacağına inanıyorum" dedi.