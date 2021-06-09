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ANKARA

Nefret tohumları ekiyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, toplumu kutuplaştırmak ve nefret tohumları ekmek için elinden geleni yapıyor. Kılıçdaroğlu, “Sevgili anneler babalar” sözleriyle başlayan video mesajında “Bu haramzadelerin sofrasına oturmayı reddedin. Selamı sabahı kesin” diyerek AK Partililerle ilişkilerin kesilmesi çağrısında bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Nefret tohumları ekiyor
Kemal Kılıçdaroğlu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önceki gün “Sevgili anneler babalar” sözleriyle başlayan video mesajında nefret saçtı.

“Sevgili anne babalar; bugün sizlerle konuşalım istedim” diyerek sözlerine başlayan CHP lideri adeta toplumu kutuplaştırma ve nefret tohumları ekti:

  • “Ülkemiz hasta ve bu hastalık Kovid değil, Kovid geçer, Kovid’in aşısı var. Ama bu ülkeyi içeriden yiyen kangrenle ilgili ne yapacağız? Bu güzel ülkenin, onu ayakta tutan erdemleri var. Bu kangren onları yok etmek üzere... Beni en çok endişelendiren genç evlatlarımız... Sizden ricam, yalvarıyorum; bu haramzadelerin sofrasına oturmayı reddedin, selamı sabahı kesin. Makul anneler, babalar, ülkenin iyi insanları… Ülkenin geleceğini siz tayin edecek, siz belirleyecekseniz.”

HDP’ye yeniden kapatma davası açılmasına Kılıçdaroğlu’ndan ilk yorum: Kabul etmiyoruz
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HDP’ye yeniden kapatma davası açılmasına Kılıçdaroğlu’ndan ilk yorum: Kabul etmiyoruz

GİZLİ ORTAĞA SAHİP ÇIKTI

Öte yandan Kılıçdaroğlu, partisinin Meclis grup toplantısında Millet İttifakı’nın gizli ortağı HDP’nin kapatılması istemiyle yeniden dava açılmasını doğru bulmadıklarını ve kabul etmediklerini söyledi. Siyasi partilerin, demokrasinin vazgeçilmez unsuru olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, “Demokrasinin var olduğu, demokrasinin savunulması gereken bir ortamda siz bir partiyi kapatamazsınız. Şiddet uyguluyorsa kapatın, eyvallah. Baskı uyguluyorsa kapatın, eyvallah. Partinin yöneticileri, ellerine silah alıp ortalıkta geziyorlarsa eyvallah, zaten savcı harekete geçer” diye konuştu.

HDP’ye yeniden kapatma davası açılmasına Kılıçdaroğlu’ndan ilk yorum: Kabul etmiyoruz
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HDP’ye yeniden kapatma davası açılmasına Kılıçdaroğlu’ndan ilk yorum: Kabul etmiyoruz
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