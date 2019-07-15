Negmar’ın gemileri gazilerin emrinde

Ücretsiz geçiş tarifesinden yararlanmak isteyen şehit yakınları ve gazilerin Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından verilen kimlik kartları ile kimlik kartlarında yazan isme kayıtlı otomobillerine ait ruhsatlarının fotokopilerini bir defaya mahsus gazi@negmar.com adresine iletmeleri gerekiyor. Ücretsiz geçiş hakkından yararlanacak hak sahipleri belgelerinin teslim alındığına ve plaka kaydının sisteme işlendiğine ilişkin onay mailinin ardından şehit yakını ve gazi kimlik kartını ibraz ederek ücretsiz geçiş hakkından yararlanabiliyor.

Eskihisar-Tavşanlı (Yalova) arasında 2013 yılından itibaren araç ve yolcu taşımacılığı hizmeti veren Negmar, 15 Temmuz 2016 günü boğaz köprülerinin darbeciler tarafından kapatılması üzerine Hamidiye, Selimiye, Bahariye ve Muradiye isimli feribotlarını darbecilerin tacizlerine rağmen boğaza gönderdi.

15 Temmuz gece 01.00’den 16 Temmuz 2016 saat 17.00’ye kadar Üsküdar-Kabataş arasında gemilerini vatandaşlara seferber eden Negmar’ın Genel Müdürü Eşref Serbes, 4 feribottan Hamidiye’nin 17 saat 15 dakikada 28 sefer, Selimiye’nin 15 saat 25 dakikada 20 sefer yaptığını, Bahariye ve Muradiye’nin ise o gece yaklaşık 10’ar saat hizmet verdiğini söyledi.

BÜYÜK İNİSİYATİF ALDIK

Negmar’ın hizmete başladığı günden beri daima devleti ve milletinin milli menfaat ve çıkarlarını önceleyen bir anlayışla çalışmayı sürdürdüğünü kaydeden Eşref Serbes, “Negmar büyük bir insiyatif aldı. Yönetim Kurulu Başkanımız Mehmet Koç’un talimatıyla feribotlarımız boğaz geçişi için yönlendirildi ve en uygun iskele noktalarının bulunduğu Üsküdar-Kabataş arasına konumlandırdı. Negmar feribotları, aralarında darbeye karşı koyan güvenlik güçlerimizin de olduğu yaklaşık 5 bin araç ile binlerce yolcuyu iki yaka arasında taşıyarak milletimizin destan yazdığı 15 Temmuz gecesi onurlu bir görev yapma şerefine ulaştı” diye konuştu.

ŞEHİT YAKINI VE GAZİLERE ÜCRETSİZ

15 Temmuz darbe kalkışmasının yaşandığı gece ve ertesi gün ücretsiz yolcu taşıyan Negmar, 18 Ocak 2019 tarihinden itibaren şehit aileleri ve gaziler de önemli bir hizmet başlattı. Şehit yakınları ve gaziler 18 Ocak 2019 tarihi itibariyle Negmar feribotlarından ücretsiz faydalanmaya başladı. “15 Temmuz ihanet girişiminin yıldönümü vesilesiyle vatan için canını veren tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz” diyen Serbes, gazi gemilerle tüm şehit yakınları ve gazileri ücretsiz taşımaya devam ettiklerini söyledi.