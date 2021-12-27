Nemrut Dağı buz tuttu: Yukarı çıkılmasına izin verilmiyor

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Başkanlığımız her dönemde belli gruplar tarafından hedef alındı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, katıldığı televizyon programında önemli açıklamalarda bulundu.



Diyanet İşleri Başkanlığına yönelik saldırılar hakkında konuşan Erbaş, 'Başkanlığımıza yapılan saldırılar bizim şahsımızla alakalı değil. Bugün Diyanet İşleri Başkanı kim olursa olsun belli gruplar tarafından Diyanet İşleri Başkanlığı kurumsal olarak bir saldırı ile karşı karşıyadır.' dedi.