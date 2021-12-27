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Nemrut Dağı buz tuttu: Yukarı çıkılmasına izin verilmiyor

UNESCO’nun Dünya Kültür Mirası Listesinde yer alan 2 bin 206 metre yükseklikteki Nemrut Dağı’nda ki heykeller soğuk hava nedeniyle buz tuttu.

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Haber Merkezi İHA
Nemrut Dağı buz tuttu: Yukarı çıkılmasına izin verilmiyor
Zirvedeki heykellerin ve zirveye giden yol üzerindeki direkler tipi nedeniyle buz tuttu ve ilginç görüntüler ortaya çıktı.

Yaklaşık bir haftadan beri etkili olan soğuk hava kar altındaki Nemrut Dağı’nda etkisini daha fazla gösterdi. Adıyaman kent merkezinde hava sıcaklığının eksi 6 dereceye kadar düştüğü Nemrut Dağı zirvesinde sıcaklığın eksi 15 dereceye kadar düştüğü belirtiliyor.

Zirvedeki heykellerin ve zirveye giden yol üzerindeki direkler tipi nedeniyle buz tuttu ve ilginç görüntüler ortaya çıktı.

İHA

Kar yağışı ve tipi nedeniyle Nemrut Dağı yolu kapandı. Kar kalınlığının yer yer 40 santimetreye ulaştığı öğrenilirken, Nemrut Dağı zirvesinde görev yapan görevliler aşağı indi.

İHA


Zirveden yaklaşık 4 kilometre aşağıda bekleyen görevliler turistlerin zirveye çıkmasına izin vermiyor. Turistlerin hayatını tehlikeye atmasına müsaade edilmiyor.

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