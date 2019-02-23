Nepotiksin

Örgütten gelen ‘ön seçim’ talebine yönetimin kulak tıkadığını ve bu nedenle partinin 24 Haziran’da 3,5 puan kaybettiğini öne süren Yarkadaş, 31 Mart öncesi Kılıçdaroğlu’nu ‘nepotizm’ (akrabacılık, yeğencilik, adam kayırma) ile suçladı.
- Yarkadaş, “Üyeye dayalı ön seçimi kaldıran, örgütü yok sayan, eğilim yoklaması bile yaptırmayan genel merkez yönetimi, liyakati kaldırdı; listeleri eş-dost-akraba ile doldurdu. Bunun siyasetteki adı NEPOTİZM’dir! Bu yöntem CHP’ye yakışmamaktadır. Yönetim, ön seçimden kaçtıkça, listeleri ‘eşi dostu akrabayı ayazda bırakmayalım’ anlayışıyla hazırladıkça, tabanımızın motivasyonu kırılmakta, sandığa olan ilgisi en alt düzeye inmektedir. Yönetimi uyarmayı misyonum gereği borç olarak görüyor ve ciddiyete davet ediyorum!” ifadelerini kullandı.