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POLİTİKA

Nepotiksin

CHP’de ‘akrabalık kontenjanı’na parti içinden tepkiler dinmek bilmiyor. Parti yönetimine isyan bayrağı çeken isimler kervanına eski milletvekili Barış Yarkadaş da katıldı. 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde Kılıçdaroğlu’nun milletvekili listesine almadığı eski İstanbul vekili Yarkadaş, sosyal medya hesabında Kılıçdaroğlu ve yönetiminin politikalarını eleştirdi.

Nur Banu Aras Yeni Şafak
Barış Yarkadaş
Barış Yarkadaş

Örgütten gelen ‘ön seçim’ talebine yönetimin kulak tıkadığını ve bu nedenle partinin 24 Haziran’da 3,5 puan kaybettiğini öne süren Yarkadaş, 31 Mart öncesi Kılıçdaroğlu’nu ‘nepotizm’ (akrabacılık, yeğencilik, adam kayırma) ile suçladı.

  • Yarkadaş, “Üyeye dayalı ön seçimi kaldıran, örgütü yok sayan, eğilim yoklaması bile yaptırmayan genel merkez yönetimi, liyakati kaldırdı; listeleri eş-dost-akraba ile doldurdu. Bunun siyasetteki adı NEPOTİZM’dir! Bu yöntem CHP’ye yakışmamaktadır. Yönetim, ön seçimden kaçtıkça, listeleri ‘eşi dostu akrabayı ayazda bırakmayalım’ anlayışıyla hazırladıkça, tabanımızın motivasyonu kırılmakta, sandığa olan ilgisi en alt düzeye inmektedir. Yönetimi uyarmayı misyonum gereği borç olarak görüyor ve ciddiyete davet ediyorum!” ifadelerini kullandı.

CHP-HDP/PKK ittifakının şifreleri
OYNAT 04:31
CHP-HDP/PKK ittifakının şifreleri
CHP, yerel seçimlerde bugüne kadar savunduğu bütün ilkelerini reddeden bir ittifakın içine girdi. Yüzlerce şehidin canına mal olan saldırılara karşı PKK'nın yanında durmaktan vazgeçmeyen HDP'liler ile CHP bugün yan yana. Atatürk'ün kurduğu parti olmakla övünen CHP'nin bugün geldiği çizgiye karşı en büyük tepki ise şehit ailelerinden.
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