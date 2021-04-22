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İSTANBUL

'Neron Ümit' lakaplı kundakçı tutuklandı: Kağıthane sakinleri rahat bir nefes aldı

İstanbul Kağıthane’de son bir yıl içerisinde minibüs, motosiklet, kulübe ve işyeri başta olmak üzere birçok yeri ateşe veren ve polis ekiplerince yakalanmasına rağmen adli makamlarca defalarca serbest bırakılan “Neron Ümit” lakaplı Osman M. tutuklandı. Kundakçının cezaevine girmesiyle ilçe sakinleri huzura kavuştu.

Haber Merkezi İHA
Neron Ümit lakaplı kundakçı tutuklandı: Kağıthane sakinleri rahat bir nefes aldı
Osman M, Metris Cezaevi'ne gönderildi.

Kağıthane’nin çeşitli semtlerinde “Neron Ümit” lakaplı 30 yaşındaki Osman M., son bir yıl içerisinde minibüs, motosiklet, kulübe ve işyeri başta olmak üzere birçok yeri tinerle ateşe vererek kundaklamıştı. Son olarak şahıs, geçtiğimiz Cumartesi günü Hamidiye Mahallesi’nde bir binanın bodrum katını kundaklamıştı. Olayın ardından Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, itfaiye ekiplerinin “kundaklama olabilir” ihtimali üzerine çalışma başlatmıştı.

Yapılan çalışmalar sonucunda bodrum katın tinerle ateşe verildiğinin tespit edilmesi üzerine kundaklayan “Neron Ümit” lakaplı Osman M. (30) kıskıvrak yakalamıştı. Üst aramasında üzerinde pet şişe içerisinde tiner ele geçirilen şahıs gözaltına alınmıştı.


Sabıka dosyası kabarık

Emniyette 4 adet “mala zarar verme”, 4 adet “hırsızlık”, 2 adet “yangın”, 2 adet “Ateşli silahlar kanununa muhalefet”, 8 adet “kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak”, 5 adet “yaralama” ve 3 adet “görevi yaptırmamak için direnme” suçlarından kaydı olduğu belirlenen ve Sadabad Polis Merkezi Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkartıldığı mahkemece “mala zarar verme” ve “genel güvenliği tehlikeye sokma” suçundan tutuklanarak Metris Cezaevine gönderildi.



Mahkeme her defasında serbest bırakmıştı

Suç makinesi şahsın kundaklama olaylarının ardından her defasında Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanmış, ancak mahkeme tarafından serbest bırakılmıştı. Öte yandan şahıs vatandaşların araçlarının üstüne çıkarak zarar vermesi nedeniyle geçtiğimiz Kasım ayında da tekme ve tokatlarla dövülmüştü.

Kağıthane'de bir çok yeri kundaklayan 'Neron Ümit' yine serbest: Mahalleli karara isyan etti
FOTOĞRAF 11
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Kağıthane’nin çeşitli semtlerinde “Neron Ümit” lakaplı 30 yaşındaki Osman M, son 1 yıl içerisinde minibüs, motosiklet ve kulübe başta olmak üzere birçok yeri tinerle ateşe vererek kundakladı.
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Son olarak şahıs, geçtiğimiz Pazartesi günü saat 01.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi’nde bir mobilya dükkanını kundaklamıştı.
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Olayın ardından çalışma başlatan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dükkanı ateşe veren şahsın Osman M. olduğu tespit edildi.
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Kısa sürede yakalanan şahsın üst aramasında pet şişe içerisinde tiner ele geçirildi.
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Gözaltına alınan kundakçı Osman M. ifadesi alınmak ve adli işlemleri yapılmak üzere emniyete götürülmüştü.
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Emniyette 3 adet “mala zarar verme”, 4 adet “hırsızlık”, 2 adet “yangın”, 2 adet “Ateşli silahlar kanununa muhalefet”, 8 adet “kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak”, 5 adet “yaralama” ve 3 adet “görevi yaptırmamak için direnme” suçlarından kaydı olduğu ortaya çıkmıştı.
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Emniyette işlemleri tamamlanan Osman M. çıkartıldığı mahkemece yine adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Suç makinesi şahsın kundaklama olaylarının ardından her defasında Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandığı ancak akıl sağlığının yerinde olmadığına dair raporu olması nedeniyle mahkeme tarafından serbest bırakıldığı öğrenilmişti.
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Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine yatırılan şahsın ailesi tarafından tedavi edilmeden çıkartıldığı ve hiçbir şekilde müdahale edilmediği ortaya çıktı.
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Öte yandan şahıs vatandaşların araçlarının üstüne çıkarak zarar vermesi nedeniyle geçtiğimiz Kasım ayında tekme tokat dövülmüştü.
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Kağıthane'de bir çok yeri kundaklayan 'Neron Ümit' yine serbest: Mahalleli karara isyan etti
Kağıthane'de son 1 yıl içerisinde minibüs, motosiklet, kulübe gibi birçok yeri kundaklayan 28 ayrı suç kaydı bulunan “Neron Ümit” lakaplı Osman M, adliyeye sevk edildi. 'Akıl sağlığının yerinde olmadığına dair raporu' bulunan şahıs, çıkartıldığı mahkemece yine serbest bırakıldı. Şahsın serbest kalması, mahalleliyi isyan ettirdi.


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