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MUĞLA

Nesli tehdit altında: Bodrum'da görüldü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için koruma altında bulunan 'geyik böceği' görüldü.

Haber Merkezi DHA
Nesli tehdit altında: Bodrumda görüldü - Muğla haberleri
Geyik böceği

Bodrum'da evli ve 1 çocuk annesi güvenlik görevlisi Nilüfer Kaya (39), Konacık Mahallesi'nde çalıştığı mağazanın önünde, 6 santimetre boyunda bir böcek buldu. İnternetten araştırma yapan Kaya, böceğin geyik böceği olduğunu gördü.

DHA

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Böceği görünce çok şaşırdığını söyleyen Kaya, "Böceğin geyik böceği olduğun öğrendim. Antenli 6 taraklı bir böcek. Boyu 6 santimetre. Sonra doğaya saldım" dedi.

Muğla Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü yetkilileri de böceğin nesli tehlike altında bulunan 'geyik böceği' olduğunu açıkladı.

Japonlar bu böceğe 150 bin dolar veriyor
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Japonlar bu böceğe 150 bin dolar veriyor

KOLEKSİYONCULARIN GÖZDESİ

Dünyada sadece Amanoslar’da yaşayan geyik böceği nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için koruma altında bulunuyor. Japonya'da çizgi film kahramanı olan, aynı zamanda kurutulup yenildiği takdirde kadınların gebe kalmasına yardımcı olduğuna inanılan geyik böceği, özellikle bu ülkede koleksiyoncuların da gözdesi durumunda. Geyik böcekleri, satışı yasak olmasına karşın internette 10 bin liraya kadar fiyatla satışa çıkarılıyor.

'Böceklerin kralı' olarak bilinen ve nadir görülen geyik böceği Osmaniye ve Çanakkale'de ortaya çıktı
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Nesli tükenmekte olduğu için koruma altında bulunan ve yaşam alanlarının genişletilmesi için çalışmalar yürütülen, Türkiye'de sadece Hatay'ın Amanos dağlarında yaşadığı bilinen ve bilimsel adı Lucanus cervus olan geyik böceği, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir evde bulundu.
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Kadirli ilçesine bağlı Şabaplı köyünde yaşayan Özkan Özeser evde oldukça büyük görünümlü ve ilginç şekli olan bir böcek gördü. Böceği yakalayıp kavanoza koyan Özkan Özeser internetten yaptığı araştırmada böceğin geyik böceği olduğunu öğrendi. Durumu hemen yetkililere bildiren Özeser, “Hayatımda ilk defa böyle bir böcek türü gördüm. Araştırdım geyik böceğiymiş. Ben de doğa korumayı aradım, böceği kendilerine teslim ettim. Böcek, 10 santim uzunluğunda oldukça büyük bir böcek dedi.
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İhbar üzerine Şabaplı köyüne gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Osmaniye Şube Müdürlüğü, Kadirli Karatepe Aslantaş Milli Park Şefliği yetkilileri, kavanoz içerisindeki geyik böceğini teslim aldı.<br>​<br>​ Böceği teslim alan yetkili, böceğin herhangi bir sağlık problemi olup olmadığı konusunda inceleme yapılacağını ardından da doğal yaşam alanına bırakılacağını söyledi. Türkiye'de satış ve alış yapıldığının tespiti halinde ağır cezalar veriliyor.
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Japonların çizgi film kahramanı, koleksiyoncuların gözdesi olan ve nesli tehlike altında bulunan geyik böceği, Ayvacık ilçesinde de görüldü.
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Bal üreticiliği yapan Mehmet Demir (47) kovanlarının yanında bulduğu 6,5 santimetre boyundaki böceğin, yaptığı araştırmayla geyik böceği olduğunu öğrendi.
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Böceği görünce çok şaşırdığını söyleyen Mehmet Demir, Doğal arıcılık yapıyorum. Arılarımın yanına gittiğim zaman çok değişik ve büyük bir böcek buldum. Kulübenin yanına getirdim. İnternette araştırma yaptım. Böceğin nadir bulunan böceklerin kralı olarak adlandırılan geyik böceği olduğun öğrendim. Antenli 6 taraklı bir böcek. Boyu 6, 5 santimetre. Sonra doğaya saldım dedi.
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'Böceklerin kralı' olarak bilinen ve nadir görülen geyik böceği Osmaniye ve Çanakkale'de ortaya çıktı
Türkiye'de koruma altında bulunan ve sadece Hatay'ın Amanos dağlarında yaşadığı bilinen nesli tükenmekte olan geyik böceği, Osmaniye'nin Kadirli ilçesi ve Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde bulundu.


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