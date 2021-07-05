Gündem Nesli tükenme tehlikesi altında Osmaniyede görüldü
OSMANİYE AKTÜEL

Nesli tükenme tehlikesi altında: Osmaniye'de görüldü

Osmaniye’de nesli tehdit altında olan sarı benekli semender görüntülendi.

Haber Merkezi İHA
Nesli tükenme tehlikesi altında: Sarı benekli semender Osmaniyede görüntülendi
Sarı benekli semender

Osmaniye’nin Düziçi ilçesi Hodu Yaylası’nda türüne az rastlanan sarı benekli semenderi görüntüleyen Nazım Koç, “Yolda hareket eden bir sürüngen gördüm ve dikkatimi çekti. Daha sonra dikkatlice baktığımda ise nesli tükenmekte olan sarı benekli semender olduğunu fark ettim. Yolun ortasında olduğu için ezilme tehlikesine karşı karşıyaydı. Yoldan alıp ağaçlık alana bıraktım" dedi.

İHA


Genellikle yağmur sonrası ortaya çıkmasıyla bilinen ve Türkiye’ye özgü endemik bir tür olan sarı benekli Anadolu semenderi, “yağmur yağdıran böcü” olarak da adlandırılıyor.

Adana'da nesli tükenmekte olan semender bulundu
GÜNDEM
Adana'da nesli tükenmekte olan semender bulundu

Nesli tükeniyordu çocuklar buldu
GÜNDEM
Nesli tükeniyordu çocuklar buldu

Doğada nadir görülüyordu: Turşu bidonunda sakladı
FOTOĞRAF 6
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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Çilesiz Mahallesinde yaşayan Bünyamin Özdemir, oğluyla birlikte site bahçesinde nesli tükenmekte olan sarı benekli semender buldu.
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Özdemir, semenderi site bahçesinde zarar görme riskine karşı turşu bidonunda koruma altına aldı.
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Semenderin aç olduğunu düşünen Özdemir, görünümüyle dikkat çeken hayvanı ekmekle beslemeyi de ihmal etmedi.
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Sitede yaşayan vatandaşların ilgi odağı olan semendere bir süre bakan Özdemir ve çocukları, daha sonra ise hayvanı tekrar doğal yaşam alanına saldı.
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Bünyamin Özdemir, site bahçesinde buldukları canlının ilk başta kertenkele maketi olduğunu düşündüklerini belirterek, “Dün Malatya'da güzel bir yağış vardı. Oğlumla beraber markete giderken kapı kapanmıyordu. Oğlumda maket kertenkelenin olduğunu ve kapının bu yüzden kapanmadığını söyledi. Eğilip baktığımızda hareket ediyordu. Değişik bir sürüngen olduğunu fark ettik. Kavanozun içerisine aldık çünkü yol yağmurluydu, araçlarda geçiyordu. Ezilmemesi için aceleyle bidonun içe aldık. Ekmek verdik yemesi için. Türünün son örneklerinden olması gereğiyle. Biz internetten özellikle araştırdık, ismi siyah sarı benekli Türk semenderiymiş. Türüne nadir rastlanılıyormuş, ırkı kontrol altına alınmış. Üreyip çoğalmaları için çalışmalar yapılmış. Dün beni pet shoptan aradılar, ücret karşılığı sizden alalım dediler. Biz ücret karşılığı satılmasına razı olmadık. Biz doğaya bırakma taraftarıyız. Yeşillik, sulan bir alanda doğaya bırakacağız” şeklinde konuştu.
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Doğada nadir görülüyordu: Turşu bidonunda sakladı
Malatya'da Bünyamin Özdemir isimli vatandaş, yaşadığı sitenin bahçesinde bulduğu sarı benekli semenderi turşu bidonunda koruma altına aldı, ekmek ile besledi.


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