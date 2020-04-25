Nesli tükenmekte olan balaban kuşu yaralı bulundu

Toroslar Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Çopurlu Mahallesi’nde vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan balaban kuşu, belediye ekiplerine teslim edildi.

Toroslar Belediyesi ekipleri, nesli tükenmekte olan kuşun tedavisine başlayarak iyileşmesini beklemek için koruma altına aldı.



Belediyenin veteriner hekimi, kuşun sol dirsek ekleminde tek parçalı kırık tespit etti. Yaralı bölgeye ilk müdahaleler yapılarak, bandaj uygulaması ile kuşun genel durumu düzeltildi.

Gözetim altına alınan balaban kuşu, gerekli tedavisinin yapılmasının ardından doğaya yeniden bırakılacak.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, korona virüs salgını nedeniyle ülke olarak zorlu bir süreçten geçtiklerini, ilçe sakinlerinin de bu süreci en az etkiyle atlatması için gece gündüz çalıştıklarını belirterek, bu çalışmalara doğal ortamlarında yaşamlarını sürdüren hayvanların da dahil olduğunu söyledi.

Balaban kuşu, tedavi edildikten sonra koruma altına alındı

"Siz evde kalın, biz Toroslarımızda yaşayan her canlının yanındayız" diyen Başkan Yılmaz, "Vatandaşlarımız tarafından yaralı olarak bulunan balaban kuşumuzu teslim alarak gerekli tedavisini yaptık. İnşallah kısa sürede yeniden doğal yaşamına dönecek. Bu tür nesli tükenmekte olan canları korumak bizlerin sorumluluğudur. Bizlere haber vererek duyarlı davranan vatandaşlarımıza teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

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