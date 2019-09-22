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Neslican Tay'ın cenazesi memleketi Rize'de toprağa verildi

Neslican Tay son yolculuğuna uğurlandı

Kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 21 yaşındaki Neslican Tay'ın cenazesi, memleketi Rize'de aile kabristanında toprağa verildi.

Haber Merkezi AA
Neslican Tay için, öğle vakti cenaze namazı kılındı.
Neslican Tay için, öğle vakti cenaze namazı kılındı.

Kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 21 yaşındaki Neslican Tay'ın cenazesi, memleketi Rize'de defnedildi.

Uzun süredir tedavi gördüğü İstanbul'daki Medipol Mega Üniversite Hastanesinde vefat eden Tay için Sahil Camisi'nde tören düzenlendi.

Neslican Tay Rize'de son yolculuğuna uğurlandı
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Neslican Tay Rize'de son yolculuğuna uğurlandı
Sol bacağının kesilmesine neden olan kanser hastalığına karşı yürüttüğü mücadele ile tanınan ve dün İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Neslican Tay, Rize'de son yolculuğuna uğurlanıyor.

Törene, Tay'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra AK Parti Rize Milletvekili Muhammet Avcı, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin ve çok sayıda seveni katıldı.

Tay'ın cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Pehlivan Mahallesi'ndeki aile kabristanında, daha önce kanser nedeniyle kesilen bacağının gömüldüğü yerde toprağa verildi.

'Yaşamak istiyorum' diyen Neslican Tay hayatını kaybetti
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'Yaşamak istiyorum' diyen Neslican Tay hayatını kaybetti
Kansere karşı verdiği mücadeleyle milyonların sevgisini kazanan Neslican Tay, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Bir süredir yoğun bakımda tedavi gören ve sosyal medyada binlerce kullanıcının yardım kampanyası başlattığı Tay, dördüncü kez yakalandığı kansere yenik düştü. Tay ile ilgili hastaneden bir açıklama yapıldı. Hastaneden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Neslican Tay kızımız 6 Eylül 2019 tarihinde uzun süredir mücadele ettiği 'yaygın tutulum yapmış malign mezenşimal tümöre bağlı artmış olan semptomları nedeniyle hastanemize müracaat etmişti. Durumunun ağırlaşması üzerine 15 Eylül Cumartesi günü yoğun bakıma alınmıştı. Ancak süreç içerisinde gelişen çoklu organ yetmezliği nedeniyle 20.09.2019 saat 21:20'de kendisini kaybettik. Allah'tan rahmet tüm sevenlerine sabırlar dileriz.
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