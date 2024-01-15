Netanyahu’dan soykırım mesajı: Lahey bizi durduramaz

Gazze’de yürütülen soykırımda 23 bin kişinin ölümünün sorumlusu olarak gösterilen terör devleti İsrail’in Başbakanı Binyamin Netanyahu, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Uluslararası Adalet Divanı’nda (UAD) açtığı "soykırım" davasının sonucu ne olursa olsun Gazze Şeridi'ndeki saldırılarına devam edeceklerini belirtti. Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı’nda düzenlediği basın toplantısında konuşan Gazze Kasabı lakaplı İsrail lideri, davadan tedbir kararı çıksa bile saldırıların süreceğini ve katliamların devam edeceğini kaydetti. Güney Afrika Cumhuriyeti, UAD’ye açtığı davada tedbir kararı talep etmiş. Mahkemenin davayı derinlikli incelemek adına tedbir kararı alması halinde, İsrail’den soruşturma süresince saldırıları sonlandırmasını talep edecek.

LAHEY BİZİ DURDURAMAZ

"Gazze'deki savaşta 100 günü geride bıraktıklarına" işaret eden Netanyahu, “Hamas'ı ortadan kaldırma, tüm esirleri evlerine geri getirme ve Gazze'nin bir daha ülkemiz için tehdit oluşturmayacağından emin olma hedeflerini gerçekleştirinceye kadar bu savaşı sürdüreceğiz” dedi. "Tüm hedeflerimiz gerçekleşinceye kadar Gazze savaşını sürdüreceğiz. Ne Lahey ne de 'şer ekseni' bizi durdurabilecek" ifadelerini kullanan Netanyahu, bu hedefi gerçekleştirmek için pazar günü güvenliğe daha fazla fon sağlayacak bir bütçe sunacaklarını dile getirdi.

GAZZE’NİN ORTA VE GÜNEYİNE YÖNELDİLER

Netanyahu, ayrıca Filistin yönetimine herhangi bir şekilde Hamas'a yardımı dokunacak fon aktarımında bulunmayacaklarını sözlerine ekledi. İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ise düzenlediği basın toplantısında, İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki saldırıları ve Hizbullah ile çatışmalarına ilişkin açıklamada bulundu. İsrail ordusunun plana göre ilerlediğini ve "Gazze Şeridi’nin kuzeyinde Hamas’ın askeri yapısının dağıtılması planını tamamladıklarını" öne süren Halevi, Gazze Şeridi’nin orta kesimi ve güneyine yoğunlaştıklarını ifade etti.

LÜBNAN SAVAŞ ALANI İÇİNDE

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları’nın 7 Ekim saldırısına ilişkin soruşturma yürüteceklerini ancak tarihinin belirlenmediğini belirten Halevi, Gazze’nin kuzeyinde yerinden edilenlere ilişkin soru üzerine bu kişilere yönelik "tehlike oluşturmadığını bildiklerinin geri dönüşlerini düşünebilecekleri" cevabını verdi. İsrail ordusu ile Hizbullah arasında Lübnan sınırında yaşanan karşılıklı saldırılara da değinen Halevi, "Lübnan’ın güney bölgesi bir savaş alanı ve Hizbullah orada faaliyet gösterdiği sürece böyle kalacak. Hizbullah, tüm Lübnan’ı bir savaş alanına çevirebilir, bunun ağır bedeli olacaktır" yorumunda bulundu.

İşgal etmeye karar vermemiş

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'in Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki sınırdaki "Philadelphia Koridoru"nun olası askeri kontrolüne ilişkin henüz bir karar almadığını söyledi. Netanyahu gazetecilere yaptığı açıklamada, Hamas hareketini izole etmek için sınır bölgesini kapatmanın Gazze'de devam eden savaşın hedeflerinden biri olduğunu belirterek, güçlerin Philadelphia'ya nakledilmesi de dahil olmak üzere "birçok seçeneğin" bulunduğunu belirtti. Mısır ile Gazze Şeridi arasındaki sınırda, yaklaşık 14 kilometre uzanan ve Mısır’ın kontrolündeki şeride "Philadelphia Koridoru" adı verilmektedir.

Her gün kavga ediyorlar

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın, özel kalem müdürünün katılmasına izin verilmemesi nedeniyle Savaş Kabinesi toplantısını terk ettiği öne sürüldü. İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, "Savaş Kabinesi içindeki gerilimin arttığı" belirtildi. İsrail'de yayın yapan Kanal 13'ün haberinde ise Gallant'ın Başbakan Binyamin Netanyahu'dan "hükümetin içindeki işlerini bozmamasını istediği" aktarıldı. The Times of Israel'in haberinde de Gallant'ın sinirlenerek terk ettiği toplantıya daha sonra döndüğü iddiası yer aldı.







