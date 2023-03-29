|
Reklam
Reklam
Gündem

Netenyahu ve Biden'dan İsrail yargı reformu protestolarına ticari sözler

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu yoğun tepkiler üzerine binlerce İsrailli'yi sokağa döken yargı reformunu erteledi. Başbakan Netanyahu'nun tartışmalı yargı düzenlemelerine karşı çıkan Savunma Bakanı Yoav Gallant ise görevden alınmıştı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, İsrail'e huzursuzluğa sebep olan tartışmalı yargı reformlarını sürdürmeye devam edemeyeceğini söyledi.

11:25 . 29/03/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
İsrail Yargı Reformu

İsrail Yargı Reformu

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, İsrail'e aylarca devam edip huzursuzluğa sebep olan tartışmalı yargı reformlarını sürdürmeye "devam edemeyeceğini" söyledi.



Al Jazeera'nin haberine göre
, Biden'ın Salı günü yapmış olduğu açıklamalar, Netanyahu'nun muhalifler tarafından kendi gücünü güçlendirmek amacıyla İsrail demokrasisine karşı gelmekle ve İsrail çapında protestoları felç etmesine yol açmakla suçlandığı sırada geldi.

Biden, Kuzey Carolina eyaletini ziyareti sırasında gazetecilere, “İsrail'in birçok güçlü destekçisi gibi ben de çok endişeliyim. Bu yolda devam edemezler ve ben bunu bir nevi netleştirdim” dedi.


İsrail liderini Beyaz Saray'a davet etmeyi düşünmediğini de sözlerine ekleyen Biden, "Umarım başbakan Netenyahu gerçek bir uzlaşma sağlamaya çalışır şekilde hareket eder" dedi.


Daha sonra Washington DC'de bir konuşma yapan Biden, Netanyahu yönetimini tartışmalı yargı yasasını geri çekmeye çağırdı.



Gazetecilere “Umarım bundan uzaklaşırlar” dedi. Netanyahu, Biden'a yanıt olarak hızlı bir açıklamada bulundu.


İsrail, kararlarını en iyi dostlarıyla birlikte dış baskılara dayanmaksızın halkının iradesiyle veren egemen bir ülkedir” dedi.


Netanyahu, yönetiminin "geniş mutabakat yoluyla" reformlar yapmaya çalıştığını söyledi.


Netanyahu, "Başkan Biden'ı 40 yılı aşkın süredir tanıyorum ve onun İsrail'e uzun süredir devam eden bağlılığını takdir ediyorum" dedi.


İsrail-ABD ittifakının kırılmaz olduğunu ve “aramızda zaman zaman ortaya çıkan anlaşmazlıkların üstesinden her zaman geldiğini” söyledi.



Pazartesi günü İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Netanyahu ve iktidar koalisyonunu “İsrail halkının birliği ve sorumluluk uğruna” yargı değişikliği planını durdurmaya çağırdı.


İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Biden'a dış baskıya dayalı kararlar almadığını söyledi.


Netanyahu'nun yargı revizyon planına itiraz ettiği için savunma bakanını görevden almasının ardından on binlerce protestocu, kendiliğinden bir öfke patlamasıyla İsrail'in dört bir yanındaki şehirlerde sokaklara döküldü.


Görevden alınan Savunma Bakanı Yoav Gallant, derin bölünmelerin İsrail ordusunu zayıflatmakla tehdit ettiğini söyleyerek, reformlara karşı çıkan iktidardaki Likud partisinin ilk üst düzey üyesi olmuştu.

#Joe Biden
#Binyamin Netanyahu
#Yargı Reformu
41 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.