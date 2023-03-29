Netenyahu ve Biden'dan İsrail yargı reformu protestolarına ticari sözler

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, İsrail'e aylarca devam edip huzursuzluğa sebep olan tartışmalı yargı reformlarını sürdürmeye "devam edemeyeceğini" söyledi.









Al Jazeera'nin haberine göre , Biden'ın Salı günü yapmış olduğu açıklamalar, Netanyahu'nun muhalifler tarafından kendi gücünü güçlendirmek amacıyla İsrail demokrasisine karşı gelmekle ve İsrail çapında protestoları felç etmesine yol açmakla suçlandığı sırada geldi.





Biden, Kuzey Carolina eyaletini ziyareti sırasında gazetecilere, “İsrail'in birçok güçlü destekçisi gibi ben de çok endişeliyim. Bu yolda devam edemezler ve ben bunu bir nevi netleştirdim” dedi.





İsrail liderini Beyaz Saray'a davet etmeyi düşünmediğini de sözlerine ekleyen Biden, "Umarım başbakan Netenyahu gerçek bir uzlaşma sağlamaya çalışır şekilde hareket eder" dedi.





Daha sonra Washington DC'de bir konuşma yapan Biden, Netanyahu yönetimini tartışmalı yargı yasasını geri çekmeye çağırdı.









Gazetecilere “Umarım bundan uzaklaşırlar” dedi. Netanyahu, Biden'a yanıt olarak hızlı bir açıklamada bulundu.





İsrail, kararlarını en iyi dostlarıyla birlikte dış baskılara dayanmaksızın halkının iradesiyle veren egemen bir ülkedir” dedi.





Netanyahu, yönetiminin "geniş mutabakat yoluyla" reformlar yapmaya çalıştığını söyledi.





Netanyahu, "Başkan Biden'ı 40 yılı aşkın süredir tanıyorum ve onun İsrail'e uzun süredir devam eden bağlılığını takdir ediyorum" dedi.





İsrail-ABD ittifakının kırılmaz olduğunu ve “aramızda zaman zaman ortaya çıkan anlaşmazlıkların üstesinden her zaman geldiğini” söyledi.









Pazartesi günü İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Netanyahu ve iktidar koalisyonunu “İsrail halkının birliği ve sorumluluk uğruna” yargı değişikliği planını durdurmaya çağırdı.





İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Biden'a dış baskıya dayalı kararlar almadığını söyledi.





Netanyahu'nun yargı revizyon planına itiraz ettiği için savunma bakanını görevden almasının ardından on binlerce protestocu, kendiliğinden bir öfke patlamasıyla İsrail'in dört bir yanındaki şehirlerde sokaklara döküldü.



