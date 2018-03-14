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İSTANBUL

Nevruz'u kana bulayacaklardı

İstanbul'da yapılan operasyonlarda, 3 ay önce Bahçelievler'de bomba yüklü aracın ele geçirilmesine ilişkin soruşturmada 4 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimlerin Nevruz'da İstanbul'da bombalı eylem yapmayı planladıkları öğrenildi.

Haber MerkeziIHA
Bahçelievler'deki bombalı araç etkisiz hale getirilmişti.
Bahçelievler'deki bombalı araç etkisiz hale getirilmişti.

İstanbul Bahçelievler’de 13 Aralık günü bir minibüste yangın tüpleri içinde ele geçirilen 56 kilo bombaya ilişkin soruşturmada aranan Bırso lakaplı G.B ile bağlantılı 4 PKK’lı daha yakalandı. Eylemcilerin, Nevruz kutlamaları sırasında bombalı eylem yapmayı planladıkları öğrenildi.

Güvenlik kaynaklarına dayanan bilgilere göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen yıl Aralık ayında sansasyonel bombalı saldırı düzenlemek için gelen PKK bombacıları H.D. ve B.E.’yi takibe almış, Bahçelievler’de bir minibüsü yönelik yapılan operasyonda, 8 adet yangın tüpü ve 3 adet plastik kova içerisine konulmuş 56 kilo ağırlığında patlayıcılar ele geçirmişti.

  • Patlayıcı yüklü minibüsle ilgili terör örgütü PKK’nın kırsal kadrosuna katıldığını tespit edilen ‘Bırso’ kod adlı G.B. ile irtibatlı şüphelilerin izini süren terör polisi, şüphelilerin yaklaşan nevruz öncesinde İstanbul’da bombalı eylem yapma talimatı aldıklarını belirledi.

TEM Özel Tim ekipleri ve Özel Harekat polislerinin desteğiyle bu sabah saatlerinde 6 ilçede bulunan 12 adrese eş zamanlı baskın yapan terör polisi, N.M.A, K.K., S.Ö., H.K. ve H.T. adlı 4 PKK’lı yakalayarak gözaltına aldı.

PKK’lıların barındıkları hücre evlerinde yapılan aramalarda, eylem talimatı içeren çok sayıda örgütsel doküman ve dijital veri ele geçirildi. Polis, örgüt üyelerinden çıkan dijital verileri incelemeye aldı. PKK üyesi 5 şüpheli sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şubesine götürüldü.

Şüphelilerin emniyetteki sorguları devam ediyor.

Ne olmuştu?

Polis ekiplerince, 13 Aralık 2017'de Bahçelievler Mahmutbey 18. Sokak'ta park halindeki beyaz renkli minibüste yapılan aramada, düzenekli şekilde 60 kilogram "RDX", "PETN" ve "HMX" türü patlayıcılar ve patlayıcıyı güçlendirmek için yerleştirilmiş yüklü miktarda alüminyum tozu ele geçirilmişti.

Olaya ilişkin 20 kişi gözaltına alınmış, bu kişilerden 11'i tutuklanmıştı.

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