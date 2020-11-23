Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Eşi ayrılmak istedi Evinin önüne bomba düzeneği kurdu
3. SAYFA

Nevşehir haberleri: Eşi ayrılmak istedi: Evinin önüne bomba düzeneği kurdu

Eşi ayrılmak istedi: Evinin önüne bomba düzeneği kurdu

Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde, kendisinden ayrılmak isteyen eşinin evinin kapısına bomba düzeneği kuran Bayram Ç., komşuların fark etmesiyle yakalanarak tutuklandı.

Haber Merkezi İHA
Bomba düzeneği komşular tarafından fark edilince adam gözaltına alındı.
Bomba düzeneği komşular tarafından fark edilince adam gözaltına alındı.

Hacer Ç., dini nikahlı eşi Bayram Ç.’den ayrılmak istediğini söyledi. Hacer Ç.’nin ayrılmak istemesine kızan Bayram Ç. gece geç saatlerden Hacer Ç.’nin evinin kapısına bomba düzeneği kurdu. Olayı gören mahalle sakinlerinin durumu polis ekiplerine bildirmesinin ardından olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü’nden Ürgüp’e giden bomba imha uzmanı tarafından bomba düzeneği kısa sürede imha edildi.

Bayram Ç. kısa süre sonra Nevşehir’deki evinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Bayram Ç. ’kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan dolayı tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
Bayram Ç.’nin daha önce Hacer Ç.’ye yönelik kasten yaralama, tehdit, mala zarar verme ve silahla tehdit olaylarından da yakalandığı Ürgüp Sulh Ceza Mahkemesince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

İstanbul’da yasakların ardından trafik yoğunluğu yüzde 40’ı aştı
GÜNDEM
İstanbul’da yasakların ardından trafik yoğunluğu yüzde 40’ı aştı

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 9 bin 583 kişiye adli ya da idari işlem yapıldı
GÜNDEM
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 9 bin 583 kişiye adli ya da idari işlem yapıldı

Atanamayınca para kazanmanın yolunu elektrikte buldu
HAYAT
Atanamayınca para kazanmanın yolunu elektrikte buldu
Abone Ol Google News
Cani koca!

Cani koca!

​Ayrılmak isteyen eşinin evinin önüne bomba düzeneği kurdu.
Yazıklar olsun!

Yazıklar olsun!

​FETÖ'cü Enes Kanter ile fotoğraf çektirdi.
Paşinyan istifasını isteyenlere seslendi: Kolaysa gelin Türklerle siz savaşın

Yurtdışından Sahra Hastanelerine yoğun talep

Yurtdışından Sahra Hastanelerine yoğun talep

​Pandemi sonrası Yurtdışından Sahra Hastanelerine yoğun ilgi oluştu

Afganistan'daki sivil katliamına ilişkin konuştu.
Sokağa<br>çıkmak yasaklandı

Sokağa
çıkmak yasaklandı

​Mardin'de PKK'ya yönelik dev operasyon.

​Milli futbolcu attığı gollerle Fransa'da gündem oldu.
Hayat<br>normale döndü

Hayat
normale döndü

​Sokağa çıkma kısıtlaması sabah 05:00 itibariyle sona erdi.
Cerrahpaşa'da<br>korkutan yangın

Cerrahpaşa'da
korkutan yangın

Hastalar duman nedeniyle dışarı çıkarıldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.