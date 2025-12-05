Nevşehir'de 7,4 kilo metamfetaminle yakalanan şüpheli tutuklandı

Nevşehir'de polisin düzenlediği operasyonda 7,4 kilo metamfetaminle yakalanan Orhan K., tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu nakleden ve ticaretini yapmayı planlayan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda düzenlenen operasyonda Orhan K. yakalandı.
Şüphelinin üst ve aracındaki aramalarında 7,4 kilo metemfetamin ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Orhan K. çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.