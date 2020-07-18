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Nevşehir'de bu köyün nüfusundan çok elektrik direği var - Nevşehir haberleri

Nevşehir'de bu köyün nüfusundan çok elektrik direği var

Nevşehir’in Acıgöl ilçesine bağlı Kurugöl köyünde yaşayan vatandaştan fazla elektrik direği olması nedeniyle köy bugünlerde 'Direkli köy' olarak anılıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sonra yapılan nüfus sayımının ardından ise köy nüfusunun 945 olduğu açıklanırken köyde bulunan elektrik direk sayısı köy nüfusunu geride bıraktı.

Haber Merkezi İHA
Kurugöl köyünde bin 150 elektrik direğinin olduğunu söyledi.
Kurugöl köyünde bin 150 elektrik direğinin olduğunu söyledi.

Nevşehir’in Acıgöl ilçesine bağlı Kurugöl köyünde 1998 yılında geleceğe yatırım olması nedeniyle elektrik direkleri dikildi. O dönemlerde kasaba olan Kurugöl’e bin 150 elektrik direğinin dikilmesiyle son yapılan nüfus sayımlarının ardından kasaba 2 bin nüfusunun altında kalarak köy statüsüne dönüştürüldü. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sonra yapılan nüfus sayımının ardından ise köy nüfusunun 945 olduğu açıklanırken köyde bulunan elektrik direk sayısı köy nüfusunu geride bıraktı.

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Kurugöl köyünde yaşayan vatandaştan fazla elektrik direği olması nedeniyle köy bugünlerde 'Direkli köy' olarak anılıyor.

Kurugöl Köy Muhtarı Yaşar Özer yaptığı açıklamada köyde bulunan elektrik direklerinin 1998 yılında dikildiğini ifade ederken şu an köyde bin 150 elektrik direğinin olduğunu söyledi.

Kurugöl köyünde yaşayan vatandaştan fazla elektrik direği olması nedeniyle köy bugünlerde 'Direkli köy' olarak anılıyor.

Özer, “Direklerimiz 2020 yılından önce dikildi. Köyümüzdeki direkler 1998 yılında dikildi. Önceden şehir planına göre dikildiği için vatandaşların gözüne fazla gibi geliyor. Köyümüze fazla direk dikilmiş gibi bir imaj veriyordu. Ama şu an o direklere herkesin ihtiyacı var. Ev yaptıran vatandaşlar var, arsası olan vatandaşlar için de bu direkler bulunmaz bir nimet oldu. Herkes kullanıyor. Bizim köyümüzde ki bu direklerin bir fazlalığı da yok. 1998 yılında dikilen bin 150 direk var. Önceden fazla gibi gözüküyordu ama belki şu an fazlasına bile ihtiyacımız var” dedi.

Kurugöl köyünde yaşayan vatandaştan fazla elektrik direği olması nedeniyle köy bugünlerde 'Direkli köy' olarak anılıyor.

"Köy nüfusu 945, elektrik direği sayısı bin 150"

Kurugöl Köyü Muhtarı Yaşar Özer köyün nüfusunun şu anda 945 olduğunu ifade ederken elektrik direği sayısının ise bin 150 olduğunu söyledi.

Özer, “Köyde şu an bin 150 direk var ve köyün nüfusu ise 945 olarak açıklandı. Yine söylüyorum. Önceden direkler fazla gibi gözüküyordu ama şu an ihtiyaçlarımızı karşılıyor. Kimse burada direk fazla falan diyemez. İstanbul’dan gelen köylülerimiz var. Yazın İstanbul’dan gelen köylülerimiz ile birlikte nüfusumuz 5 binleri geçiyor. Bizim İstanbul’dan misafirlerimiz geldiği zaman ev yaptıranlar var. Yeni yeni yapılan yerler ile birlikte direkler Kurugöl’e bir ilaçtır” diye konuştu.

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