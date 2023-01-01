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Nevşin Mengü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan The Economist muhabirine övgüler dizdi: Çok iyi bir gazeteci

Gazeteci Nevşin Mengü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hedef alındığı The Economist dergisinde yayınlanan makaleden övgüyle söz etti. Makaleyi yazan gazetecinin çok iyi bir muhabir olduğunu söyleyen Mengü, "Türkiye'yi çok iyi bilen, çok iyi bir gazeteci. Eşi de zaten Türk. Bir muhabir güzel bir makale yazmış uzun uzun. Makalede bir şey yok bu arada." dedi.

17:46 . 20/01/2023 Cuma
Yeni Şafak
Nevşin Mengü

Nevşin Mengü

İngiliz The Economist dergisi, Türkiye demokrasisi ve 2023 seçimleri hakkında bir analiz hazırladı. Yanlış bilgilendirmelerle dolu bir propagandaya ve algı operasyonuna imza atan The Economist, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN HEDEF ALINDI

Türkiye seçimleri için analizini hazırlayan The Economist muhabiri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alarak,
"Dışarıdan bakanlar, Recep Tayyip Erdoğan'ın bu hafta 14 Mayıs'ta yapılacağını söylediği Türkiye'deki cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine dikkat etmeli. Ülke felaketin eşiğinde. Seçimler yaklaşırken Erdoğan'ın davranışı, bugün son derece kusurlu olan demokrasiyi tam gelişmiş bir diktatörlüğe itebilir."
dedi.

NEVŞİN MENGÜ'DEN SKANDAL SÖZLERE DESTEK

Skandal makaleye CHP yandaşı gazeteci Nevşin Mengü'den destek geldi. Tepki çeken satırlara ilişkin değerlendirmede bulunan Mengü,
"Türkiye'yi çok iyi bilen, çok iyi bir gazeteci. Eşi de zaten Türk. Bir muhabir güzel bir makale yazmış uzun uzun. Makalede bir şey yok bu arada."
dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan The Economist'e tepki: Yine yanılacaklar geçmişte yanıldıkları gibi
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan The Economist'e tepki: Yine yanılacaklar geçmişte yanıldıkları gibi

The Economist dergisi, Türkiye demokrasisi ve 2023 seçimlerine ilişkin, yanlış bilgilendirmelerle açık bir propagandaya ve küstah ifadelere yer verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan dergi, Türkiye'yi 'felaketin eşiğinde' diyerek skandal sözlere imza attı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın yayımlanan kapağa tepki göstererek, ''The Economist dergisinin kapağında görüyorsunuz. Batı basınında seçimlere giderken Türk milletinin hür iradesini vesayet altına almaya çalışan bir bakış açısının yaygınlaştırılmaya başladığını görüyoruz. Tabii bu yeni değil biz alıştık. Her seçim döneminde bunu yaptılar. Bundan sonra da yapmaya devam edecekler. Yine yanılacaklar, geçmişte yanıldıkları gibi'' açıklamasından bulundu.

#Nevşin Mengü
#Cumhurbaşkanı Erdoğan
#The Economist
1 saat önce
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Nevşin Mengü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan The Economist muhabirine övgüler dizdi: Çok iyi bir gazeteci
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