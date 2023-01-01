Nevşin Mengü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan The Economist muhabirine övgüler dizdi: Çok iyi bir gazeteci

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin kaderini İngiliz dergisi tayin edemez
Cuma namazı çıkışı önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiliz The Economist dergisinin Türkiye'yi hedef alan skandal kapağına sert tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin geleceğini İngiliz dergisi mi tayin ediyor. Türkiye'nin geleceğini İngiliz dergisi değil, Türk milletinin kendisi tayin eder" ifadelerini kullandı. Seçim tarihine ilişkin değerlendirmede de bulunan Erdoğan, "Bunlar bu işin farkında değil. Ne oluyor, ne gidiyor, ne bitiyor. 14 Mayıs'ı konuşmaya başladılar. Bu da hayırlı bir adımdır" dedi.