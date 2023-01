Nevşin Mengü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan The Economist muhabirine övgüler dizdi: Çok iyi bir gazeteci

The Economist dergisi, Türkiye demokrasisi ve 2023 seçimlerine ilişkin, yanlış bilgilendirmelerle açık bir propagandaya ve küstah ifadelere yer verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan dergi, Türkiye'yi 'felaketin eşiğinde' diyerek skandal sözlere imza attı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın yayımlanan kapağa tepki göstererek, ''The Economist dergisinin kapağında görüyorsunuz. Batı basınında seçimlere giderken Türk milletinin hür iradesini vesayet altına almaya çalışan bir bakış açısının yaygınlaştırılmaya başladığını görüyoruz. Tabii bu yeni değil biz alıştık. Her seçim döneminde bunu yaptılar. Bundan sonra da yapmaya devam edecekler. Yine yanılacaklar, geçmişte yanıldıkları gibi'' açıklamasından bulundu.