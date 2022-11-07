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POLİTİKA

Nevşin Mengü Öz Erciş'in avukatlığına soyundu: Tuvalete gitmek ile namaz kılmak bir mi?

Gazeteci Nevşin Mengü, "Birkaç yolcu ibadet edecek diye ibadet etmeyen yolcuların anayasal hakları görmezden gelinemez." açıklamasında bulunan Öz Erciş isimli seyahat firmasını savundu. Yayınladığı videoda namaz için mola verilmemesi gerektiğini savunan Mengü, "Tuvalet için tabii ki mola verecek. Tuvalete gitmek ile namaz kılmak bir mi?" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Nevşin Mengü Öz Ercişin avukatlığına soyundu: Tuvalete gitmek ile namaz kılmak bir mi?
Nevşin Mengü.

Şehirlerarası taşımacılık firması Öz Erciş Seyahat ile yolculuk yapan bir vatandaş, namaz kılmak için üç dakikalık bir mola verilmesini talep etti. Araç sürücüsü ise mola vermenin mümkün olmadığını ve namazı sonra kılmasını yolcuya iletti.

Konuya ilişkin Öz Erciş firması tarafından yapılan açıklamada olaya ilişkin laiklik bahane edilerek "Birkaç yolcu ibadet edecek diye ibadet etmeyen yolcuların anayasal hakları görmezden gelinemez." ifadelerine yer verildi.

Firma tarafından yapılan bu açıklama sosyal medyada büyük tepki toplarken "Tam 28 Şubat kafası" yorumları yapıldı.

NEVŞİN MENGÜ, ÖZ ERCİŞ'İN AVUKATLIĞINA SOYUNDU

Tüm bu yaşanan gelişmelere ilişkin bugün yayınladığı videoda değerlendirmelerde bulunan gazeteci Nevşin Mengü, Öz Erciş isimli seyahat firmasını savundu.

"TUVALETE GİTMEK İLE NAMAZ KILMAK BİR Mİ?"

  • Yayınladığı videoda namaz için mola verilmemesi gerektiğini savunan Mengü, "Tuvalet için tabii ki mola verecek. Tuvalete gitmek ile namaz kılmak bir mi?" ifadelerini kullandı.

"OTOBÜSE Mİ MIÇSIN?"

Mengü'nün yaptığı yayında sarf ettiği sözler şöyle:

"'Tüm dünya bize göre şekillendirilsin, çünkü neden biz böyle istiyoruz' diyorlar. 'Müslümanlara ayrımcılık, tuvalete duruyorsunuz da namaza durmuyorsunuz' falan. 'Tuvalete duruyorsunuz da namaza durmuyorsunuz' denilerek linç edildi firma. Tuvalet ile namaz bir mi? Altıma yapacağım diye otobüse mi mıçsın?"

Nevşin Mengü namaz molası vermeyen seyahat firmasını savundu
OYNAT 00:37
Nevşin Mengü namaz molası vermeyen seyahat firmasını savundu
Gazeteci Nevşin Mengü Erciş Seyahatin namaz için mola vermemesini hakkında 'Tuvalet bir ihtiyaç, bunun için mola verilir. Namaz ile tuvalet aynı şey mi?' ifadelerini kullandı.


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