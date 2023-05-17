Nevşin Mengü'den muhalefet analizi: Tüm tuşlara basıyorlar

Türkiye 14 Mayıs seçimlerini geride bıraktı ancak tartışmalar hala daha sürüyor. 14 Mayıs akşamı Cumhurbaşkanı Erdoğan en yüksek oyu alarak, Kemal Kılıçdaroğlu'nu geride bıraktı. Kemal Kılıçdaroğlu kaybettikten sonra birkaç kez açıklama yaptı. Seçmeni ise sosyal medyadan depremzedeler için ağza alınmayacak ifadeler kullandı. Muhalefetin bundan sonra ne yapacağı merak edilirken, bazı gazetecilerden ise seçim günü değerlendirmesi geldi. Bu gazetecilerden birisi olan Nevşin Megün, sosyal medya hesabından yeni bir açıklama daha yaptı.