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Nevşin Mengü'den Sinan Oğan itirafı: Muhalefette ciddi bir moral bozukluğu olacak

Yandaş gazeteci Nevşin Mengü, Sinan Oğan'ın dün yaptığı açıklama ile Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararının muhalefet seçmeninde ciddi bir moral bozukluğuna yol açacağını belirtti.

11:28 . 23/05/2023 Salı
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Nevşin Mengü

Nevşin Mengü

CHP Genel Başkanı ve yedili koalisyonun Cumhurbaşkanı Adayı
Kemal Kılıçdaroğlu
'na verdiği destekle bilinen yandaş gazeteci Nevşin Mengü, Cumhurbaşkanlığı yarışındaki son duruma dair dikkat çeken sözler sarf etti.

"Ciddi bir moral bozukluğu olacak"

Kendi Youtube kanalında ATA ittifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan
'ı destekleme kararını değerlendiren Mengü, söz konusu durumun muhalefet seçmeninde ciddi bir moral bozukluğuna yol açacağını söyledi.
Mengü, konuya ilişkin olarak,
"Muhalefet seçmeninde ciddi bir moral bozukluğu olacak. Maalesef. Sinan Oğan da bize katılacak ve olacak bu iş diye çok yüksek bir beklenti vardı."
ifadelerini kullandı.


#Nevşin Mengü
#Recep Tayyip Erdoğan
#Sinan Oğan
24 dakika önce
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