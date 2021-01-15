Gündem Neye mal olursa olsun Cumhur İttifakı
ANKARA

Neye mal olursa olsun Cumhur İttifakı: Bahçeli'den ittifak açıklaması

Neye mal olursa olsun Cumhur İttifakı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Cumhur İttifakı’nı genişletmek amacıyla yaptığı temaslara destek veren MHP lideri Bahçeli, “Net olarak açıklıyorum, neye mal olursa olsun Cumhur İttifakı sonuna kadar yaşayacaktır” dedi. Bahçeli, HDP’nin kapatılmasıyla ilgili de MHP’ye düşen bir sorumluluk olursa gereğini seve seve yapacaklarını söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Devlet Bahçeli
Devlet Bahçeli

MHP lideri Devlet Bahçeli, Twitter hesabından gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu. MHP lideri Bahçeli’nin açıklamaları şöyle: HDP’nin kapatılmasıyla ilgili görüşümüz berraktır ve öncelikle bir hukuk meselesidir. İnanıyorum ki, hukuk kendi mecrasında en makul ve milli vicdana muvafık çözüm yolunu bulacak ve adalet tesis edilecektir. MHP’ye düşen bir sorumluluk olursa da gereği seve seve yapılacaktır. Cumhur İttifakı hususunda fitne çıkarmak için tahkimat yapanlara da diyorum ki, rahat olun, huysuzluğu bırakın, hırçınlıktan dönün, samanlıkta olmayan iğneyi aramaktan vazgeçin. Net olarak açıklıyorum, neye mal olursa olsun Cumhur İttifakı sonuna kadar yaşayacaktır.

İttifakta yeni kriz
GÜNDEM
İttifakta yeni kriz

TÜRKİYE’NİN GÜVENCESİ

  • Sayın Cumhurbaşkanımız’ın Cumhur İttifakı’nın zeminini genişletmek amacıyla yaptığı veya yapacağı temas ve ziyaretlerden rahatsız olmamız söz konusu değildir. Hatta bu temas ve ziyaretlerin ittifakımızın güçlenmesine hizmet edeceğinden dolayı desteğimiz tamdır. Herkes işine baksın, falcılık yapmasın, niyet okumasın, boşa sallayıp dolu tutmanın arayışında olmasın. Cumhur İttifakı Türk milletinin ruh kökünden doğmuştur. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’yle birlikte Türkiye’nin yegane güvencesidir.

İYİ Partili Tatlıoğlu: CHP ile birlikte Türkiye'yi yönetelim gibi bir iddiamız yok
GÜNDEM
İYİ Partili Tatlıoğlu: CHP ile birlikte Türkiye'yi yönetelim gibi bir iddiamız yok

İTTİFAKIMIZ MİLLİ HEDEFLERE DAYALI

Malum yorumcular, mahut televizyon ve gazeteler bilsinler ki: Bit için dam yakmam. Pire için yorganı ateşe vermem. Karanlık emel sahipleri boşu boşuna çırpınmasın, boş yere hayal kurmasın. Cumhur İttifakı’nı bozmayı hiçbir şart altında aklımın köşesinden geçirmem. Biraz edep diyorum. Biraz izan diyorum. Asılsız isnat ve iftirayla varılacak yer derin bir çukurdur. Bizim için çukur kapatılmak için vardır.

  • Cumhur İttifakı, aziz milletimizin ve henüz doğmamış Türk çocuklarının huzur meşalesi, umut nişanesi, birlik ve kardeşlik kaynağıdır. Sayın Cumhurbaşkanımızla ittifakımız çıkara değil tertemiz milli hedeflere bağlı ve millete hizmet aşkına dayalıdır.
Abone Ol Google News
Ayrımcı zihniyet hortladı

Ayrımcı zihniyet hortladı

​Öğretim üyesi çarşaflıları hedef aldı.
Aşılamanın ilk gün bilançosu

Aşılamanın ilk gün bilançosu

Aşı stratejisi dört aşamada tamamlanacak.
Siyasete aşı daveti

Siyasete aşı daveti

​Sağlık Bakanı Koca'dan özel davet.
Samatta attı Fenerbahçe turladı

Samatta attı Fenerbahçe turladı

Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.
Kar mesaisi başladı

Kar mesaisi başladı

​Yollar kapandı, araçlar yolda kaldı, sürücüler zor anlar yaşadı.
İzleyeceğiz

İzleyeceğiz

Erol Bulut'tan flaş Mesut Özil açıklaması.

Tablo yeşile dönüyor

Tablo yeşile dönüyor

Şehirlerin koronavirüs haritasında son durum.
Artık Türk gibi güçlü değilim

Artık Türk gibi güçlü değilim

​Marius Sumudica bu sözlerle Türkiye'ye veda etti.
Meteoroloji'den 4 il için uyarı

Meteoroloji'den 4 il için uyarı

Sıcaklıklar mevsim normallerinin altına düşecek.
Vaka sayısı düşüşte

Vaka sayısı düşüşte

​Sağlık Bakanı Koca son yirmi dört saati açıkladı.
Ben de aşı oldum

Ben de aşı oldum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aşı sonrası ilk mesaj.
Kuyruk uzadıkça uzadı

Kuyruk uzadıkça uzadı

İstanbullular kartlarıyla HES kodlarını eşleştirmek için bekledi.
Kimin elinde delil var

Kimin elinde delil var

Bozulan Palu davasında sanık Tuncer Ustael'den ilginç çıkış.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.