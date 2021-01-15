MHP lideri Devlet Bahçeli, Twitter hesabından gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu. MHP lideri Bahçeli’nin açıklamaları şöyle: HDP’nin kapatılmasıyla ilgili görüşümüz berraktır ve öncelikle bir hukuk meselesidir. İnanıyorum ki, hukuk kendi mecrasında en makul ve milli vicdana muvafık çözüm yolunu bulacak ve adalet tesis edilecektir. MHP’ye düşen bir sorumluluk olursa da gereği seve seve yapılacaktır. Cumhur İttifakı hususunda fitne çıkarmak için tahkimat yapanlara da diyorum ki, rahat olun, huysuzluğu bırakın, hırçınlıktan dönün, samanlıkta olmayan iğneyi aramaktan vazgeçin. Net olarak açıklıyorum, neye mal olursa olsun Cumhur İttifakı sonuna kadar yaşayacaktır.

GÜNDEM İttifakta yeni kriz

TÜRKİYE’NİN GÜVENCESİ

Sayın Cumhurbaşkanımız’ın Cumhur İttifakı’nın zeminini genişletmek amacıyla yaptığı veya yapacağı temas ve ziyaretlerden rahatsız olmamız söz konusu değildir. Hatta bu temas ve ziyaretlerin ittifakımızın güçlenmesine hizmet edeceğinden dolayı desteğimiz tamdır. Herkes işine baksın, falcılık yapmasın, niyet okumasın, boşa sallayıp dolu tutmanın arayışında olmasın. Cumhur İttifakı Türk milletinin ruh kökünden doğmuştur. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’yle birlikte Türkiye’nin yegane güvencesidir.

GÜNDEM İYİ Partili Tatlıoğlu: CHP ile birlikte Türkiye'yi yönetelim gibi bir iddiamız yok

İTTİFAKIMIZ MİLLİ HEDEFLERE DAYALI

Malum yorumcular, mahut televizyon ve gazeteler bilsinler ki: Bit için dam yakmam. Pire için yorganı ateşe vermem. Karanlık emel sahipleri boşu boşuna çırpınmasın, boş yere hayal kurmasın. Cumhur İttifakı’nı bozmayı hiçbir şart altında aklımın köşesinden geçirmem. Biraz edep diyorum. Biraz izan diyorum. Asılsız isnat ve iftirayla varılacak yer derin bir çukurdur. Bizim için çukur kapatılmak için vardır.

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