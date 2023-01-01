Neyi bekliyorsunuz: 13 yıl önce kapatılan fabrika sahası temizlenmiyor

İzmir Gaziemir'de 2010’da kapatılan döküm fabrikasının bulunduğu alan, aradan geçen 13 yıl boyunca temizlenmedi. 1940'tan 2010’a kadar işletmede kalan fabrika, çevreye zarar verdiği gerekçesiyle kapatılmıştı. Geçen sürede bölgedeki konut sayısı arttı. Eski adı Türkiye Atom Enerjisi Kurumu olan Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu sahadan numuneler aldı.





SAĞLIĞI TEHDİT EDİYOR

Analiz sonuçlarına göre İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 2013’te rapor hazırladı. Atıkta radyoaktif elementler tespit edildi. Toprak ve su kaynaklarında da kurşun, arsenik, çinko ve mangan gibi ağır elementler bulundu. Sahanın canlı sağlığı için risk taşıdığı ifade edildi.





BAKANLIK UYARDI

Gaziemir'de radyoaktif kirliliğe karşı çevresel iyileştirme yapılması, gelecek nesillerin radyasyonun zararlı etkilerinden korunması için önlem alınmasını isteyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, CHP’li İzmir Büyükşehir ve Gaziemir belediyelerini uyardı. Alanda saha iyileştirmesi yapılmasının önemli olduğu belirtiliyor. Gözler, şimdi sahanın temizlenmesi için bakanlığın uyardığı İzmir Büyükşehir ve Gaziemir belediyelerinde.



