​Niğde Kent Konseyi 1. Olağan Genel Kurulu toplantısı yapıldı

Yapılan toplantıda genel kurul tarafından Prof. Dr. Mutlu Başaran Öztürk Niğde Kent Konseyi Başkanlığına oy birliği ile seçildi. Aynı oturumda Kent Konseyi’nin yürütme kurulu üyelerinin de seçimi yapıldı.

Toplantıda bir konuşma yapan Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir “Uzun bir aradan sonra Kent Konseyi'ni tekrar kurduk. Konsey, yerel yönetimler tarafından oluşturulması planlanan kent vizyonuna katkı sunan ve destek olan bir yapı. Kısacası ortak aklın buluşacağı bir platform. Bu kentin belediye başkanı olarak herkesin sesini çok önemsiyorum. Ama göremediklerimiz, eksiklerimiz ve farkına varamadıklarımız olabilir, Kent Konseyi de sivil toplum ile yerel yönetim arasında bir köprü olacak inşallah. Kent Konseyi ilimizin bugünü ve yarını için proje ve çözüm önerecektir " ifadelerini kullandı.

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Niğde Valisi Dr.Yılmaz Şimşek, genel kurulda yaptığı konuşmada, konseyin kente hayırlı olmasını diledi. Şimşek, " Kent Konseyleri kurumsal yönetişimin olmazsa olmazlarından birisidir. Sürdürülebilir bir kalkınma için önemli fonksiyonlar üstlenen bir platformdur. Bu sebeple yaptığımız istişarelerde Kent Konseyi'nin ilimiz için ne kadar önemli olduğunu belirttik ve ilk etapta bu oluşumun tekrar harekete geçirilmesi gerektiği konusunda karara vardık. Bugün de Kent Konseyinin olağan genel kurulunu gerçekleştiriyoruz. Böylece sizlerin katılımlarıyla Kent Konseyi, ilimizde teşekkül etmiş olacak. İnanıyorum ki görev alacak arkadaşlarımız gayretle çalışacak ve ilimiz için güzel ve yararlı çalışmalar yapacak." diye konuştu.

Konuşmaların ardından başkanlık ve yürütme kurulu seçimi yapıldı. Kent Konseyi Başkanlığına Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mutlu Başaran Öztürk oy birliği ile seçildi.

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Başkanlığa seçilmesinin ardından genel kurula bir teşekkür konuşması yapan Prof. Dr. Mutlu Başaran Öztürk; Ben ve yürütme kurulunda yer alacak arkadaşlarım, her türlü ideolojik siyasi ve bireysel çekişmelerden uzak, kentin tamamını kucaklayacak bir bakış açısıyla çalışmalarımızı sürdüreceğimizden emin olabilirsiniz. Niğde’ye hizmet etmekten hiçbir zaman yılmayacağımızı ve yorulmayacağımızı bilmenizi isterim. Bu şehre değer katmak için kent gönüllüleri olarak elimizden gelenin en iyisini yapma gayretinde olacağız. Güveniniz için hepinize teşekkür eder şükranlarımı sunarım. Dedi.