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NİĞDE

Niğde'de arazi anlaşmazlığı faciayla bitti: 3 ölü

Niğde'nin Çayırlı köyünde arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgada tabancayla vurulan 3 kişi hayatını kaybederken, bir kişi de yaralandı.

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Haber Merkezi İHA
Niğdede arazi anlaşmazlığı faciayla bitti: 3 ölü - Son dakika haberleri
Olay yerine jandarma ekipleri sevk edilerek incelemede bulundu.

Niğde'deki olay, Merkeze bağlı Çayırlı köyünde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, arazi anlaşmazlığı yüzünden yaşanan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. İhbar verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Silahların kullanıldığı kavgada Yılmaz C., Erdoğan K., ve Murat K. olay yerinde hayatını kaybederken Murat C. ise yaralı olarak Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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