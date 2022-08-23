Niğde’ye modern su kontrol sistemi

DuSolid Electron şirketince geliştirilen SCADA sistemi Niğde’de kullanılmaya başlandı. Sistem 55 derin kuyu, 9 depo ve 1 terfi istasyonu noktası olmak üzere toplam 65 saha cihazı ile anlık olarak haberleşerek Niğde’nin suyunu her noktada kontrol ediyor.

SU KALİTESİ 12 AY SABİT

Tasarruf kar paylaşım metodu ile Türkiye’de bir ilk olan Uzaktan Yönetim ve Kontrol Sistemi ile tesislerdeki her detay tek merkezden gözlemleniyor ve müdahale ediliyor. Su kaçakları ve şebeke arızalarının tespitini anında yapabilen sistem kabiliyetleri dolayısıyla suyun kalitesinin yılın 12 ayı stabil düzeyde tutuyor.

ELEKTRİK TASARRUF DA SAĞLIYOR

Yüzde 100 yerli ve milli sistemle birlikte önlenecek su kayıpları, su pompalarının otomasyonu, mekanik ve hidrolik düzenlemeler sayesinde kazanılan elektrik tasarrufu yılda 16,6 milyon TL’yi bulacak. Sistemle kuyulardan çıkarılan, depolara ulaşan ve evlere iletilen su arasındaki farklar anlık olarak takip edilerek kayıpların ve kaçakların tespiti de yapılabiliyor. Sistem her bir nokta için 400 farklı parametreyi birleştirerek çalışıyor.

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Minimum karbon ayak izi

qToplamda 2 milyon dolarlık bir yatırım olan SCADA sistemi ile kuyular ve depolardaki yenilenmeler sayesinde 2 bin 583 ton karbon salınımı önleniyor. Yapılan iyileştirmeler ile elektrik üretimi noktasında önlenen karbon salınımı boyutu, yaklaşık olarak 1 milyon ton dizel yakıtın doğaya bıraktığı karbon ayak izi ile aynı miktarda.

Mustafa Çakmak

Suyun 4’te 3’ü heba oluyordu

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, “Sistem kurulmadan önce kuyularımızdan çıkan suların 4’te 3’ü evlerimize ulaşmadan kayıplar yüzünden heba oluyordu. Depo su seviyelerini, kuyulardan çıkarılan su miktarını ve uzaktan kumanda ile işlemlerin gerçekleşmesini yapamıyorduk.

Emrah Özdemir

Bu sayede her gün kontrol edilmesi gereken 65 noktaya ekipler gitmeden tüm işlemleri otomasyon sistemi üzerinden kontrol edebiliyor” dedi. Solid Electron Genel Müdürü Mustafa Çakmak da “Hayatın en önemli kaynağı olan içme sularının bugünü ve yarınını izleyerek gelecek nesillere daha yaşanabilir şehirler bırakacağız” ifadelerini kullandı.

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