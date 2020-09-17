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Gündem Nikahta kavga çıktı, gelin fenalaştı
İSTANBUL

Nikahta kavga çıktı, gelin fenalaştı

Şişli Evlendirme Dairesi'nde geçtiğimiz hafta nikah öncesinde bir çiftin akrabaları arasında tartışma yaşandı. Giderek büyüyen olay, kavgaya dönüştü. Gelin arbede arasında kaldı ve fenalık geçirdi. Geline ilk müdahaleyi olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptı.

Haber Merkezi İHA
Çıkan kavgada gelin fenalık geçirdi.
Çıkan kavgada gelin fenalık geçirdi.

Şişli Evlendirme Dairesi’nde geçtiğimiz pazar nikah kıymak için bir araya gelen çiftin yakınları arasında çıkan tartışma büyüdü. Kız ve erkek tarafındaki akrabalar arasında çıkan tartışma kısa sürede arbedeye dönüştü.

  • Olayın ihbarını alan polis, çok sayıda ekip ile evlendirme dairesine geldi. Burada tarafları ayıran polis ekipleri kalabalığın da olay yerinden uzaklaşmasını sağladı. Bu sırada arbede yüzünden arada kalan gelin fenalaştı.

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Şişli Evlendirme Dairesi'nde nikah öncesinde çiftin akrabaları arasında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Gelin arbede arasında kalarak fenalık geçirdi. Sağlık ekipleri olay yerine gelerek geline ilk müdahaleyi yaptı.

Sağlık ekipleri evlendirme dairesine gelerek geline ilk müdahaleyi yaptı. Gelinin fenalaşarak yere yığıldığı daha sonra akrabaları tarafından bir yere oturtulmaya çalışıldığı anlar ise kameralara yansıdı.

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