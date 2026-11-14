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Nikol Paşinyan'dan Türkiye açıklaması: Sınırları tamamen açmak için son adıma yakınız

17:20, 14/11/2026, Cumartesi
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Nikol Paşinyan

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından sınırları tamamen açma konusunda son aşamaya yakın olduklarını ifade eden Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, iki ülke arasında gelişen ilişkilere dikkat çekti.

Ermenistan Başbakanı
Nikol Paşinyan
, iklim değişikliğiyle mücadelede küresel kararların ele alındığı Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı İklim Zirvesi'ne (COP31), katıldı.

Paşinyan Antalya'daki dev konferansta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi.

Paşinyan, İrlanda'da katıldığı bir söyleşide görüşmenin ayrıntılarını paylaştı.

"Çok aktif iletişimimiz var"

İrlanda'daki söyleşide Türkiye ile ilişkilerin mevcut durumuna ilişkin soruyu cevaplayan Paşinyan, Ankara ile Erivan arasındaki temasların hız kazandığına değinerek
"Elbette Türkiye ile çalışıyoruz; geçen yıllar içinde Türkiye ile ilişkilerimizde çok somut değişiklikler gerçekleşti. Artık çok aktif iletişimimiz var"
 dedi.

"Sınırları tamamen açmaya yakınız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmeye de değinen Paşinyan, "İki gün önce Sayın Erdoğan ile çok olumlu bir görüşme gerçekleştirdim ve her iki taraf da ilerleme kaydettiğimizi, diplomatik ilişkileri tesis etmek ve sınırları tamamen açmak için son adıma çok yakın olduğumuzu kaydettik." ifadelerini kullandı.

"Artık ticaret yapıyoruz"

Paşinyan, Türkiye ile ilişkilerin tamamen normalleşeceğine inandığını belirterek "Eskiden Türkiye ile ikili ticaret imkanımız bile yoktu, ancak şimdi ikili ticaret bağlantısı kurma imkanımız var ve ticaret yapıyoruz" diye konuştu.


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Başlıklar :Nikol Paşinyantürkiyeermenistan
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Nikol Paşinyan'dan Türkiye açıklaması: Sınırları tamamen açmak için son adıma yakınız
Nikol Paşinyan
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