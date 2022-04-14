Nisa bebeği sokağa terk etmişti: Anne Ebru S. hakkında yeni gelişme

Ekonomi

Türk müteahhitlerde Rusya belirsizliği: Para alışverişi nasıl yapacağımızı bilmiyoruz

Ukrayna'ya yönelik işgal girişimi sonrası yaptırım yağmuruna tutulan Rusya'ya iş yapan Türk müteahhitler ödemelerle ilgili endişeli. ''Rusya’yla para alışverişi nasıl yapacağımızı bilmiyoruz.'' diyen Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Erdal Eren, "Halen devam eden sözleşmelerimiz Rusya’da 20 milyar, Ukrayna’da 3 milyar dolar düzeyinde" dedi.