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Gündem Nisa bebeği sokağa terk etmişti Anne Ebru S hakkında yeni gelişme
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Nisa bebeği sokağa terk etmişti: Anne Ebru S. hakkında yeni gelişme

Pendik'te 'Nisa Mihriban' bebeği sokağa terkeden Ebru S. hakkında 3 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame Anadolu 42. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Nisa bebeği sokağa terk etmişti: Anne Ebru S. hakkında yeni gelişme
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Pendik'te 'Nisa Mihriban' bebeği sokağa terkeden Ebru S. hakkında 3 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame Anadolu 42. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

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