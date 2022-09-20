Gündem Nisa Mihriban bebeği terk eden anneye istenen ceza belli oldu
İSTANBUL

Nisa Mihriban bebeği terk eden anneye istenen ceza belli oldu

Türkiye'yi kahreden Nisa bebek davasında yeni bir gelişme yaşandı. Pendik'te, boş bir araziye 'Nisa Mihriban' bebeği bırakıp kaçan anne Ebru S. için istenen ceza belli oldu. Anne Ebru S hakkında 3 aydan 2 yıla kadar hapis istendi. Ebru S, mahkemede, ''Kadın sığınma evinde bebek ile ilgilenmediler'' diyerek beraatini talep etti.

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​Nisa Mihriban bebeği terk eden anneye istenen ceza belli oldu
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İstanbul Pendik'te 'Nisa Mihriban' olarak tanınan Ebrar Nil bebeği sokağa terk eden anne Ebru S hakkında 2 yıla kadar hapis istendi.

Anadolu 42. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Ebru S. katıldı. Duruşmada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ile taraf avukatları da hazır bulundu.

SAVCI ANNENİN 2 YILA KADAR HAPSİNİ İSTEDİ

Duruşmada savcı mütalaasını açıkladı. Mütalaada, sanık Ebru S'nin olay günü kendini idare edemeyecek durumda olan kızı Ebrar Nil'i battaniyeye sarıp puset içerisinde Pendik'te bir sokağa bırakıldığını belirtti.

Savcı sanığın eyleminin sabit olduğunu belirterek Ebru S'nin "Terk" suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

Vicdansız annesi sokağa terk etmişti: Türkiye'nin günlerce konuştuğu Nisa bebekten üzen haber
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Türkiye günlerce annesi tarafından sokağa terk edilen Nisa bebeğe uzanan şefkat elini konuşmuştu.
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5 Nisan'da ise minik Nisa'nın, boğazına kaçan kusmuk yürekleri ağızlara getirmiş, yoğun bakıma alınmıştı.
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O günden beri tüm Türkiye'nin aklındaki soru Nisa bebeğe ne oldu, şimdi durumu nasıl?
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Sağlık görevlisi Büşra Durmaz'ın elleriyle beslediği Nisa bebeğin kalbi durdu.
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Yuvanın kameralarında hareketsiz olduğu fark edilen bebeğe ilk müdahaleyi yuva doktoru yaptı.
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Yuvada 10 dakika, ambulansta 10 dakika yapılan kalp masajı, 30 dakika da acil serviste sürdü.
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Masajın ardından kalbi çalışan Nisa, bilinci kapalı ve genel durumu kötü olarak yoğun bakıma alındı.
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Tedavinin 10. gününde de kalp kasılması nedeniyle müdahale edilen minik bebeğin zaman zaman genel durumunun çok daha kötü olduğu belirtiliyor.
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Solunum yapabilmesi için entübe edilen minik beden, mekanik ventilatörde anbean yakından takip ediliyor.
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Kusma ile akciğere yemek kaçtığı için oksijensiz kalan Nisa bebeğin ağır beyin hasarı bulunduğu ve dolaşımının da bozuk olduğu öğrenildi.
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Sabah'ın haberine göre, gözleri ışığa da tepki vermeyen minik bebeğin, çevresel farkındalığı da yok.
Vicdansız annesi sokağa terk etmişti: Türkiye'nin günlerce konuştuğu Nisa bebekten üzen haber
İstanbul Pendik'te annesi tarafından terk edilen Nisa bebek, sağlık görevlisi Büşra Durmaz'ın verdiği süt ve isim ile ülke gündemine oturmuştu. Daha sonra Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Nisa bebekten üzücü haber geldi. Kalbi, kusmuğunun boğazına kaçması sonucu duran Nisa bebeğin yarım saatlik kalp masajının ardından kalbi çalıştı, bilinci kapalı ve genel durumu kötü olarak yoğun bakıma alındı.


"KADIN SIĞINMA EVİNDE BEBEK İLE İLGİLENMEDİLER"

Anne Ebru S. savunmasında "Bundan 1 ay önce hastaneden kızımın ameliyat olması için benden yazılı imza istediler. Hastaneye giderek yazılı imza verdim. Kızımla ilgili hastanede bana bilgi vermediler. Kızımı da göstermediler. Kadın sığınma evinde bebek ile ilgilenmediler. Bebeği oraya bırakıp bırakmamak istediğimi sormadılar. Ben böyle imkanım olduğunu bilmiyordum. Şu an ailem ile birlikte Kocaeli'nde yaşıyorum. Beraatimi talep ediyorum" dedi.

Sanık avukatı beyanında, "Bebeğin rahatsızlığının neden kaynaklandığı konusunda rapor açıktır. Kuruma alındıktan sonra beslenme sırasında mamanın akciğerine kaçması neticesinde hastaneye kaldırılmıştır. Terk eylemiyle bebeğin şu anki durumu arasında bağ bulunmamaktadır" şeklinde konuştu.

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DURUŞMA ERTELENDİ

Sanık avukatı mütalaaya karşı savunma yapmak için süre talep etti. Mahkeme heyeti süre talebini kabul ederek duruşmayı erteledi.

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