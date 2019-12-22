Nitelikli iş gücü için okul sektör işbirliği

Türkiye’nin kalkınması, sürdürülebilir ekonomik gelişimin sağlanması ve sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün mesleki ve teknik eğitim yolu ile yetiştirilerek, kamu, özel kurum ve kuruluşlar ile sektörle etkili bir işbirliği yapılarak eğitim-istihdam ilişkisinin güçlendirilmesi amacıyla Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü organizasyonuyla Balıkesir Sanayi Odasında ‘Okul (Mesleki Eğitim)-Sektör İş Birliği İstişare’ toplantısı düzenlendi. Toplantıda özel sektörün bilgi ve birikimlerini meslek liselerine aktarmalarıyla ilgili yapılacak çalışmalar, iş başında yetişme eğitimleri, donatım desteği gibi konular ele alındı.

Ersin Yazıcı

‘NİTELİKLİ ÖĞRENCİLER YETİŞTİRMELİYİZ’

Mesleki Eğitim tanıtım filminin izlendiği toplantının açış konuşmasını yapan İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, Balıkesir’de mesleki eğitim paydaşları ile birlikte böylesine önemli bir toplantının gerçekleşmiş olmasının önemli olduğunu vurguladı.

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı ise, toplantıda, öğrencilerin gelecekte yapacakları işlerde teknik beceri, donanım ve mesleki ahlaka sahip olarak yetişmelerinin önemini belirtti. Nitelikli bir meslek eğitimi için okul-sektör işbirliğinin artması gerektiğini söyleyen Vali Yazıcı, “Balıkesir’de mevcut imkanları geliştirerek mesleki eğitimin daha iyi bir noktaya taşınması konusunda gayretlerimiz var. Meslek Liselerinin öğretim programlarının teorisini okullarımızda planlı ve programlı bir şekilde veriyoruz. Mesleki ve teknik eğitimde uygulama alanlarında teorinin pratiğe dönüşümünü ise işletmeler yardımıyla sağlamaktayız. Nitelikli eleman yetiştirmek ülke sanayisine katkı sağlamak demektir. Nitelikli mesleği olan öğrenciler yetiştirmeliyiz. Bunun için nitelikli bir meslek eğitimi için okul-sektör işbirliğinin artması gerekmektedir. Karşılıklı iş birliği her iki tarafa da fayda sağlayacaktır” dedi.

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PROTOKOL İMZALANDI

Konuşmaların ardından, sektörlerin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün mesleki ve teknik eğitim yolu ile yetiştirilmesi, bu amaçla kamu, özel kurum ve kuruluşlarla, sektörle ve iş gücü piyasası aktörleri ile etkili işbirliği yapılarak eğitim-istihdam ilişkisinin güçlendirilmesinin amaçlandığı protokol Vali Ersin Yazıcı, kurum temsilcileri, sanayici ve iş insanlarının imzasıyla gerçekleştirildi.

Toplantıya Vali Yazıcı’nın yanı sıra, Altıeylül Kaymakamı Oktay Kaya, Balıkesir Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula, Balıkesir Sanayi Odası Başkanı Hasan Ali Eğinlioğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Fehmi Erdem, Balıkesir OSB Müdürü Mesut Eray, sanayiciler, ilçe milli eğitim müdürleri, oda başkanları, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.