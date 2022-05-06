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DİYARBAKIR

Nöbetteki ailelerden HDP’ye siyah çelenk: Siz Kandil'in vekillerisiniz

HDP’nin dağa götürdüğü evlatları için nöbet tutan ailelerden 3 baba, Diyarbakır’daki aileleri temsilen HDP Genel Merkezi’ne siyah çelenk bıraktı. Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran çelengi atmak isteyince arbede çıktı. Baba Süleyman Aydın “Siz hiçbir zaman Kürt halkına sahip çıkmadınız. Siz Kandil’in vekillerisiniz” diye tepki gösterdi. Polise sözlü ve fiziki mukavemette bulunan 8 partili gözaltına alındı.

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Nur Banu Aras Yeni Şafak
Nöbetteki ailelerden HDP’ye siyah çelenk: Siz Kandilin vekillerisiniz
Evlat nöbetindeki 3 baba, Diyarbakır’daki aileleri temsilen HDP Genel Merkezi’ne siyah çelenk bıraktı.

Dağa kaçırılan çocukları için HDP’nin kapısına dayanan ailelerin evlat nöbetinde 976 gün geride kaldı. Anne-babaların HDP’nin Diyarbakır il başkanlığı önündeki oturma eylemi kararlılıkla sürüyor. Dün Diyarbakır’daki aileleri temsilen evlat nöbetindeki Celil Begdaş, Süleyman Aydın ve Nihat Aydın Ankara’ya gelerek HDP Genel Merkezi önünde açıklama yaptı. HDP’nin hiçbir zaman Kürtleri temsil edemeyeceğini söyleyen Celil Begdaş, “Ben burada Türk’üm, Diyarbakır’da Kürt’üm, Trabzon’da Laz’ım. Evladım gelene kadar bu işin peşini bırakmam. Beni hiçbir güç buraya getirmedi, yanan ciğerim buraya getirdi. Ben, Amerikan uşağı değilim, ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. HDP’ye söylüyorum, kendine gel, evladımı getir bana” diye konuştu.

HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran ve bareberindekiler aileleri tahrik edip polise sataştı.
HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran ve bareberindekiler aileleri tahrik edip polise sataştı.

HDP’Lİ BAŞARAN PROVOKE ETTİ

Süleyman Aydın da “HDP milletvekilleri diyor ya ‘Biz, Kürtler için mücadele veriyoruz’ diye. Bunlar hiçbir zaman Kürtler için mücadele vermedi. Kürtlük, 15 yaşındaki çocukları terör örgütüne satmakla olmuyor. 14-15 yaşındaki çocuklarımızın eline silah vererek, devletimize karşı kullanarak siyasi parti, milletvekili olunmaz. Siz hiçbir zaman Kürt halkına sahip çıkmadınız. Sadece Kandil’e vekillik yaptınız. Siz Kandil’in vekillerisiniz” dedi. Açıklamaların ardından aileler HDP önüne “Evlatlarımızı HDP’den istiyoruz” yazılı siyah çelenk bıraktı. HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran çelengi atmak isteyince HDP’lilerle aileler arasında tartışma yaşandı. Aileler de HDP’li Başaran’a tepki olarak “Evlatlarımızı geri verin” sloganları attı.

Faik Karahan
Faik Karahan

Bir aile daha nöbette

Diyarbakır’daki evlat nöbetinde aile sayısı 286’ya çıktı. 2018 yılında 29 yaşındayken dağa götürülen kızı Güneş için Kars’tan gelen Faik Karahan eyleme dahil oldu. Kızının bir fabrikada çalışırken kandırılarak dağa götürüldüğünü anlatan baba, o günden sonra bir daha kendisinden haber alamadığını belirtti. Evladına kavuşana kadar eylemini sürdüreceğini söyleyen Karahan, “Burada nöbetteyim. Annesi çok hasta. Gelsin, askerimize polisimize teslim olsun. Kızım gelene kadar buradan gitmeyeceğim. Kızım dön, gel bizi üzme” diye çağrıda bulundu. Şu ana kadar evlat nöbetindeki 35 aile çocuklarına kavuştu.

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