Gündem Nostaljik tramvayın elektrik halatı koptu, seferler durdu
İSTANBUL

Nostaljik tramvayın elektrik halatı koptu, seferler durdu

Beyoğlu Tünel ile Taksim Meydan’ı arasında seferler yapan nostaljik tramvayın kataner ismi verilen elektrik halatlarından biri koptu. Halatı kopan tramvayı gören vatandaşlar krizi fırsata çevirerek fotoğraf yarışına girdi.

Haber Merkezi IHA
Halatı kopan tramvayı gören vatandaşlar krizi fırsata çevirerek fotoğraf yarışına girdi.
Halatı kopan tramvayı gören vatandaşlar krizi fırsata çevirerek fotoğraf yarışına girdi.

Olay saat 18.30 sıralarında Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beyoğlu Tünel ile Taksim Meydan’ı arasındaki seferlerini gerçekleştiren nostaljik tramvayın kataner ismi verilen elektrik halatlarından biri ile bir telekomünikasyon firmasına ait reklam panosunun halatı henüz bilinmeyen bir nedenle koptu.

Halatın kopması üzerine tramvayda seyahat eden yolcular tahliye edilirken yürüyen vatandaşlar ve turistler olay yerinden uzaklaştırıldı. Halata enerji veren elektrik kesildi, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri güvenlik şeridi ile güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri düşme tehlikesi bulunan reklam panosunu indirdi.

Merdiven halata takılı kaldı tehlike oluşturdu

İtfaiye aracı olay yerinden ayrılırken, merdiveni asılı kalan halatlardan birine takıldı, tehlike oluşturdu. Vatandaşların uyarısı üzerine duran itfaiye, halatı kurtararak yoluna devam etti. Halatların kaldırılması ve seferlerin tekrar başlaması için çalışma başlatıldı.

Krizi fırsata çevirdiler

Öte yandan, nostaljik tramvayın durduğunu gören vatandaşlar ve turistler telefonlarına sarıldı. Adeta fotoğraf çekme yarışına giren turistler ve vatandaşlar krizi fırsata dönüştürdü. Ekiplerin çalışması sürüyor.

Jean Claude Van Damme Bodrum'da tatil yapıyor
HAYAT
Jean Claude Van Damme Bodrum'da tatil yapıyor
Teröristin fotoğrafı yayınlandı

Teröristin fotoğrafı yayınlandı

Türk diplomatı şehit eden teröristin kimlik bilgileri yayınlandı.
Resmen Galatasarayda

Resmen Galatasaray'da

​​Sarı kırmızılı kulüp yıldız futbolcunun maliyetini açıkladı.
NATOyu zaafa uğratacak

NATO'yu zaafa uğratacak

Milli Savunma Bakanı Akar'dan F-35 yorumu.
Yaptırım düşünmüyorum

Yaptırım düşünmüyorum

​ABD Başkanı Trump'tan S-400 açıklaması.
İsrail olunca özgürlük yok!

İsrail olunca özgürlük yok!

İsrail şiddetini anlatan videoyu beğenen diplomat hedefte.
Planlı terör saldırısı

Planlı terör saldırısı

IKYB, Erbil'deki saldırıya ilişkin açıklama yaptı.
Yol haritamız netleşiyor

Yol haritamız netleşiyor

'F-35 olmadan neler yapabiliriz?' sorusu yanıtını buldu.
Kartal AİHL'de<br>gelenek bozulmadı

Kartal AİHL'de
gelenek bozulmadı

​2019 YKS'de Türkiye dereceleri art arda geldi.

TBMM'den ortak bildiri

TBMM'den ortak bildiri

'Doğu Akdeniz'deki arama çalışmalarını yerinde buluyoruz.'

Taziye telefonu

Taziye telefonu

​Erbil'de Başkonsolosluk görevlisi diplomat, şehit edilmişti.
Rahatsızlığı<br> dile getirdi

Rahatsızlığı
dile getirdi

İbrahim Kalın, Bolton ile F-35'leri görüştü.
YKS tercih kılavuzu yayımlandı

YKS tercih kılavuzu yayımlandı

​Adaylar, tercihlerini 23-29 Temmuz tarihleri arasında yapacak.
Tarihi rekor kırıldı

Tarihi rekor kırıldı

İlk 6 ay içerisinde 88,2 milyar dolar seviyesine çıktı.
İstanbul'da<br> yol çöktü

İstanbul'da
yol çöktü

Ankara yönündeki trafik akışında aksama yaşanıyor.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.