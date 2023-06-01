Nüfus müdürlükleri Pazar günü açık tutulacak

Sözel ve Sayısal olmak üzere toplamda 2 oturumdan oluşacak sınavın ilk oturumu Pazar günü saatler 9.30'u gösterdiğinde başlayacak. 2023 LGS sınavının ardından LGS sonuç tarihi için bekleyişe geçilecek. Milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği LGS sınavı sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? İşte Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan 2023 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuç tarihi...